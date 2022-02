Confirmado: Luisana Lopilato y Michael Bublé esperan su cuarto hijo

Luisana Lopilato confirmó este martes que está esperando su cuarto hijo junto a su esposo, Michael Bublé. La actriz argentina contó la noticia en sus redes sociales.

Los rumores de un nuevo embarazo eran cada vez más fuertes sobre todo luego de que se conociera el nuevo videoclip del cantante canadiense en el que participa Lopilato.

Luisana Lopilato confirmó que está embarazada.

El clip de “I’ll Never Not Love You” mostraba a la modelo embarazada recorriendo el supermercado en donde grabaron el video del hit “Haven’t Met You Yet”. También aparecen sus tres hijos: Noah, Elias y Vida.

La publicación del cantante

Esta tarde a través de su cuenta de Instagram, Lopilato confirmó el embarazo de su cuarto hijo. “Ooops! We did it again 🤭… bebit@ en camino”, escribió la actriz. Al español se lee “Ooops! lo hicimos otra vez”.

Bublé hizo lo propio y replicó las fotografías en su perfil de la misma red social con la misma frase que su esposa.

Noticia filtrada

El famoso sitio TMZ -que tiene información exclusiva sobre famosos - había adelantado la noticia ayer en base a las especulaciones que generó la filtración del video de Bublé. Este medio estadounidense, al igual que otros sitios como Just Jared, The Sun y The Daily Mail aseguraban que la actriz esperaba su cuarto hijo con el cantante, por lo que la imagen vista no estaría relacionada con una caracterización en el video del tema que tendrá esta semana su gran estreno mundial.

Toda la especulación surgió de una sola imagen aunque no estaba infundada. En una entrevista que brindó al sitio USMagazine en diciembre, Michael Bublé aseguró que Luisana Lopilato le dijo: “Mike, tal vez tengamos uno más”. El cantante agregó que cuando trató de opinar al respecto, la actriz le respondió: “Me parece tan lindo que creas que tienes una opción”.