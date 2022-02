Revelan que Luisana Lopilato estaría embarazada de su cuarto hijo con Michael Bublé

Michael Bublé, esposo de Luisina Lopilato, estrenará este martes el video musical de su canción ‘I’ll Never Not Love You’, y ya se revelaron algunas imágenes de la producción audiovisual, pero la que más llamó la atención fue una onde se observa a la actriz argentina con una incipiente pancita.

Las imágenes de Luisana embarazada en el nuevo videoclip de Michael Bublé

Por lo que se sabe, este video es una continuación de Haven´t met you yet de 2009, y según TMZ, tiene escenas inspiradas en momentos románticos de peliculas como “Titanic”, “The Notebook” y “The Princess Bride”.

Este medio estadounidense, al igual que otros sitios como Just Jared, The Sun y The Daily Mail aseguran que la actriz espera su cuarto hijo con el cantante, por lo que la imagen vista no estaría relacionada con una caracterización en el video del tema que tendrá esta semana su gran estreno mundial.

Michael Bublé y Luisana Lopilato estrenan videoclip

Por otra parte, en una entrevista que brindó al sitio USMagazine en diciembre, Michael Bublé aseguró que Luisana Lopilato le dijo: “Mike, tal vez tengamos uno más”. El cantante agregó que cuando trató de opinar al respecto, la actriz le respondió: “Me parece tan lindo que creas que tienes una opción”.

Recordemos que tanto Michael como Luisana ya son orgullosos padres de Noah, de ocho años, Elías, de seis, y Vida, de tres. Hace unos años a su hijo mayor, Noah, le diagnosticaron un hepatoblastoma en 2016 y el cantante canceló su gira al enterarse. El pequeño recibió el alta definitiva en 2017.

“¿Están listos para ver este video? 🙌🏻 No les puedo expresar la felicidad que me genera trabajar con mike, pasar 3 días enteros con él en el set. Para mi sin dudas es el número 1 en todo lo que hace, es tan profesional, está en todos los detalles, cuanto lo admiro!”, expresó Lopilato en su cuenta de Instagram, sin duda muy emocionada por el inminente estreno.