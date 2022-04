Masterchef Celebrity 3: así será la última semana de semifinales y la gran final

Ésta es la última semana de Masterchef Celebrity 3 y pronto se sabrá el nombre del gran ganador de esta temporada. El lunes arrancó la semifinal con Denise Dumas, Victoria “Juariu” Braier, Tomás Fonzi y Micaela Viciconte, quienes compiten por llegar al domingo, día que se conocerá quién es el campeón que se suma a Claudia Villafañe y Gastón Dalmau, los ganadores de las temporadas anteriores.

En la emisión del lunes 4 de abril, Santiago del Moro les explicó a los participantes y al público qué sucede con el mejor plato de esa noche y con el peor de este martes 5. “Tengo dos noticias para ustedes”, les dijo el presentador a los participantes.

“Las dos son buenas. La primera es que ya no hay más estrellas, en esta altura no hay más. La segunda es que quien sea el mejor plato de esta noche, estará casi a un pasito de la final”, indicó Santiago.

“Quien suba hoy al balcón, no participa mañana y pasa directamente al miércoles. Y si mañana uno va a arriba, también quedará protegido. El peor plato del martes se va a su casa. Es decir, el mejor plato de hoy sube y mañana cocinan tres. El peor de mañana se va y el miércoles siguen los otros tres. El domingo es la gran final y llegan solo dos”, detalló el conductor de Masterchef Celebrity.

Tras la eliminación de Mery del Cerro el domingo, los famosos pusieron manos a la obra para tratar de conquistar a los chefs y obtener un pasaje al balcón, con el fin de evitar la primera expulsión de la semana que ocurrirá este martes.

Mica Viciconte fue la ganadora de la noche y mirará a sus competir desde el balcón. En tanto que Juariu, Denise Dumas y Tomás Fonzi competirán este martes en la eliminatoria, ya que el peor plato abandora inmediatamente la competencia.

La final será el domingo 10 de abril por la pantalla de Telefe y allí competirán quienes hayan logrado pasar todas las instancias de la semana.

Mery del Cerro quedó a un paso de la final

La primera en pasar a las semifinales fue Juariu y la segunda elegida fue Viciconte. Entonces, el mano a mano final quedó entre Tomás y Mery, y Martitegui anunció que la ex Casi Ángeles era la eliminada de la noche.

“Uff...que difícil. Primero, agradecerles a ustedes, que fueron tres maestros para mí. Al principio entré subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil y la verdad es que no. Me lo tomé como una responsabilidad, como todo lo que hago y estudié y me preparé, y lo hacía en los momentos que tenía libres”, expresó del Cerro.

“Me llevó un gran aprendizaje de todos ustedes: de vos Santi como conductor, porque también me enseñás todos los días, de los chicos, de todos mis compañeros que son lo más, que lo dieron todo, y de toda esta producción maravillosa, que son lo más. Estoy muy contenta de verdad. Gracias, porque si hay algo que me pasó en Masterchef fue haber crecido como persona en un montón de aspectos de mi vida”, se despidió la flamante eliminada.