Masa de empanadas con 3 ingredientes y a muy bajo costo: no querrás a ir a comprarlas nunca más

Esta receta logra que las masas tengan el mismo sabor que las compradas y te hacen ahorrar mucho dinero.

Con pocos ingredientes y algunos pasos, podrás hacer esta receta que es muy solicitada.

Con pocos ingredientes y algunos pasos, podrás hacer esta receta que es muy solicitada.

Por Alejo Zanabria

Aunque muchos optan por comprar tapas ya preparadas, hacer la masa casera no solo mejora el sabor y la textura, sino que también conecta con el ritual de cocinar desde cero. En esta ocasión, te traemos una receta casera de masa para empanadas que se volvió viral por su sencillez y resultados sorprendentes.

Esta receta de masa para empanadas promete unas delicias doradas, con burbujitas y un sabor único que difícilmente se logra con productos industriales. Además, está pensada para rendir 24 unidades, lo que la hace ideal para reuniones o festejos.

Recetas
Con pocos ingredientes y algunos pasos, podrás hacer esta receta que es muy solicitada.

Con pocos ingredientes y algunos pasos, podrás hacer esta receta que es muy solicitada.

Paso a paso para hacer masas de empanadas

  1. Hervir el agua y, una vez que alcanza el punto de ebullición, retirar del fuego y agreagr la manteca, el aceite de oliva y la sal.
  2. Revolver hasta que la manteca se derrita completamente.
  3. Colocar la harina en un bol grande y volcar sobre ella la mezcla caliente.
  4. Una vez que la masa entibia, amasar.
  5. Dejar descansar durante 20 minutos, cubriendo el bol con un paño limpio. Este reposo permite que el gluten se relaje, facilitando el estirado posterior y evitando que la masa se contraiga al armar las empanadas.
  6. Pasado el tiempo de reposo, dividí la masa en 24 bollitos de tamaño similar.
  7. Estirar cada bollito con palo de amasar.
  8. Rellenar las masas y cerrar con repulgue o simplemente presionando los bordes con un tenedor.
