Masa de empanadas con 3 ingredientes y a muy bajo costo: no querrás a ir a comprarlas nunca más

Las empanadas son mucho más que un plato típico, es una tradición que atraviesa generaciones, regiones y celebraciones. En nuestro país, por ejemplo, cada provincia tiene su versión, con rellenos que varían. Sin embargo, hay un elemento que une todas las variantes: la masa.
Aunque muchos optan por comprar tapas ya preparadas, hacer la masa casera no solo mejora el sabor y la textura, sino que también conecta con el ritual de cocinar desde cero. En esta ocasión, te traemos una receta casera de masa para empanadas que se volvió viral por su sencillez y resultados sorprendentes.
Esta receta de masa para empanadas promete unas delicias doradas, con burbujitas y un sabor único que difícilmente se logra con productos industriales. Además, está pensada para rendir 24 unidades, lo que la hace ideal para reuniones o festejos.