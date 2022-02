Martín Bossi enfrentó rumores de romance con Morena Beltrán

Los rumores de romance entre Morena Beltrán y Martín Bossi resonaron fuerte en la edición de ayer de Intrusos. Según informaron, la periodista y el humorista han estado manteniendo encuentros frecuentes desde hace algún tiempo.

Incluso una persona allegada a ambos aseguró que los vio y que fue amor a primera vista. Sin embargo, ellos no han decidido mostrarse ya que, según se supo, Morena concluyó con una relación en octubre del año pasado y con Bossi se conocieron en diciembre.

Las especulaciones fueron tantas que el mismo humorista salió a hablar al respecto de su relación con Morena.

La palabra de Martín Bossi

El actor fue consultado por PrimiciasYa.com, en donde aseguró que entre él y Morena no hay ningún tipo de relación. “No estaba enterado de lo que se dijo en Intrusos”, comenzó el actor y aseguró que se estaba enterando de los dichos al momento de la entrevista.

“Yo estoy en Mar del Plata haciendo temporada y estaba jugando al tenis cuando llega tu mensaje. No sabía nada”, dijo sorprendido cuando habló con Juan Pablo Godino del medio.

La periodista de ESPN terminó con una relación en octubre de 2021 y aseguran que está saliendo con Martín Bossi.

Y agregó: “Durante 20 años de profesión yo he negado muchas veces cuestiones que tienen que ver con el corazón y cosas que eran verdad en algún momento, sobre todo para cuidar a la otra parte. He tenido noviazgos con mujeres que no eran del medio y me pedían que las cuide, o mujeres que eran del medio y por ahí no querían que se sepa. Y también he negado cosas de mi vida que no han sido ciertas,”, explicaba.

¿Sin amor ni romance?

Sin dar más rodeos, Bossi se refirió directamente a Morena Beltrán. “Nunca algo tan poco cierto como esto que se dijo. No la conozco a Morena Beltrán, no la vi en mi vida. En la realidad la vi una vez en el programa del Pollo Vignolo y nunca más. No la vi nunca en ningún evento y ni la vi acá en la playa. Pobre chica, si ella tiene tal vez una relación con alguien se debe querer morir. Una cosa que la relacionen con Luciano Castro, El Duki o Sebastián Yatra, pero que la relacionen conmigo nada que ver. Pídanle disculpas”, dijo con su típico humor.

"Una cosa que la relacionen con Luciano Castro, El Duki o Sebastián Yatra, pero que la relacionen conmigo nada que ver. Pídanle disculpas", dijo el actor.

Por último, Martín Bossi dijo: “Con respecto a los chicos de Intrusos, son las reglas del juego. Les mando un beso grande y gracias por hablar siempre bien de mí, y por relacionarme con una mujer tan bella. Me dieron una idea y en cualquier momento le empiezo a escribir por Instagram. Pero no hay romance, estoy sorprendido y gracias a PrimiciasYa.com por preguntarme e ir a las fuentes”.