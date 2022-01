Martin Bossi: “Yo soy como mi abuelo, un narrador de historias”

La temporada en Mar del Plata está que arde, con espectáculos y obras de teatro de primera línea y con artistas que ven colmadas todas las noches la capacidad de las salas. “Martín Bossi Comedy Tour’' es el nombre de la obra que presenta este talentoso comediante y que desde el estreno, el 6 de enero, ha colmado la capacidad del Teatro Mar del Plata. “Hacía muchos años que no veía la ciudad tan de bote a bote”, dijo Bossi en una entrevista televisiva, espacio que le dio la popularidad de la que hoy disfruta.

Durante la pandemia, Bossi encontró en el streaming un lugar para divertir al público con su show “Clandestino”, luego de tener que bajar “Kinky Boots” de la cartelera por el aislamiento total que mantuvo paralizado al show business en el 2020.

En aquel momento, vendió 40 mil entradas para su primera función virtual. “Fue una locura, muy zarpado. Siento que la gente me apoya y acompaña. Después de 20 años de carrera uno ha fomentado algo lindo en algunas personas y a mi eso me da muchas fuerzas para seguir peleando por este camino”, recordó en una entrevista televisiva, a la vez que adelantó que el espectáculo marplatense tendría algunas cosas de aquel show virtual sumado a otras totalmente nuevas.

La propuesta de “Martin Bossi Comedy Tour” es una mezcla de monólogos de humor, bailes, comedia romántica, stand up e imitaciones, con el acompañamiento de una orquesta en vivo. Con libro y dirección de Emilio Tamer, este actor multifacético que ganó fama imitando a Mauricio Macri, Cristina Fernández y otros en Gran cuñado de ShowMatch, se propone divertir al público, compartir, reflexionar en tono intimista y sin máscaras.

En esta entrevista con Los Andes, cuenta de qué va la obra en Mar de Plata pero también recuerdos y anécdotas de su vida, no todas comprobables.

Martin Bossi Comedy Tour arrancó la temporada siendo un éxito ¿cómo fueron los días previos y como sigue la semana?

Con mucha expectativa, batallando con un espectáculo para el reencuentro y muy acorde a los tiempos que corren, con la misma ansiedad de siempre pero a la vez tranquilidad, disfrutando del sol, del ritual de hacer teatro y reencontrarme con la gente para disfrutar un buen momento, nada más que eso.

¿Tu vida es tan anecdótica como contás, o inventás historias de vida para las entrevistas?

Nunca se sabrá. Puede que todo sea parte de una fantasía absoluta, pero lo importante es que la gente lo viva como una historia que cuento, aunque muchas están basadas en mi vida, fusionadas con fantasías o con hechos que vi o que le pasaron a otras personas, pero no importa. Yo soy como mi abuelo, un narrador de historias: no se sabía si eran verdad o mentira, si él era pirata o dueño de cuatro barcos, pero yo se lo creía y eso era divertido.

Su imitación de Diego Maradona

Estás preparando una serie para una plataforma internacional ¿podés hablar de eso?

Sí, es medio noventoso decir “no puedo hablar del proyecto, chicos, disculpen”, me parece patético. Voy a grabar una serie para una plataforma muy grande, es un proyecto que venía buscando y gracias a Dabope (la productora integral de contenidos y espectáculos) el Chato Prada y Federico Hoppe que me presentaron en esta plataforma, logré quedar. Esta gente (de la plataforma) accedió junto a un gran director, de quien no puedo decir el nombre. Son siete capítulos (tipo unitarios) de una comedia romántica, que cada uno empieza y termina. En esos siete capítulos yo hago un personaje diferente en cada uno, con diferentes estereotipos sociales que yo interpreto. Son todos protagónicos.

¿Quiénes te acompañan?

Es un elenco distinto para cada capítulo

¿Ya se está filmando?

No, está todo escrito, el contrato firmado, y el proyecto está listo para empezar a rodar a partir de agosto. Lo estaremos viendo para fin de año. Y estoy contento porque yo nunca fui de hacer cosas en lo audiovisual, excepto en el 2009 que hice televisión, después nunca más, y aunque hice dos películas, me llegó esta propuesta con la posibilidad de trascender a otros países y que se vea mi laburo, eso me parece interesante.

¿Por qué decís que sos un sugestionador?

Porque, a veces los periodistas que son tan amables y que tanto tienen que ver con mi carrera, dicen que soy un gran imitador. Pero si yo me tengo que definir no soy un gran imitador ni un gran nada. Soy un gran sugestionador, porque el que sugestiona es el que te hace creer que lo que está haciendo, es real. Cuando estaba en mi casa la sugestionaba a mi mamá de que yo tenía frío, no era cierto, pero ella terminaba pensando que yo tenía frío. Lo mismo hacía para convencerla de que había estudiado, y ponía el cuerpo como un tipo que había estudiado. Yo no me parezco a los personajes que hago, pero te sugestiono para que te lo creas. Es como las historias, no sé si son reales pero te sugestiono para que pienses que sí. Y de eso se trata también la actuación, es una forma sutil de definirse.

¿Es cierto que te echaron de tu casa?

De mi casa me echaron en 2002, cuando empieza la temporada en Villa Gesell y yo estaba trabajando en bares. Había sacado la cuenta -y esto es real- de una cifra muy grande, millonaria, que iba a ganar en pubs y restaurantes. Ya la cuenta era irreal, sumado al quilombo del 2001 con De la Rúa. Cuando llegué (a Gesell) ya había perdido los trabajos, y como ya no era profesor de tenis tampoco tenía clubes para trabajar. Así que volví a mi casa y mi vieja tenía los bolsitos armados. Me dijo “Esto no era lo que quería tu papá, no nos imaginábamos esto, así que tenés los bolsos armados. Retirate.”

Martin Bossi

¿Qué hiciste?

Le pedí una prórroga de un día porque al día siguiente me probaban de Telefé. En realidad Eduardo Uzni me había llamado para un programa que se llamaba “Vale la pena”, que era uno de los primeros programas de archivo con los resúmenes del canal. Me habían invitado para hacer un homenaje a Enrique Iglesias, ¡Imaginate! No a José Carreras o a Beethoven.

Entonces le dije a mi mamá “Bancame que mañana voy a la tele”. No me creyó, pero como al otro día vio que era en serio, decidió darme prórroga en el “alquiler” de mi habitación. Era una familia italiana, con otro concepto, entonces ser actor y volantear (entregar volantes) en las esquinas y que toda la familia dijera “Lo vi a Martín disfrazado en una esquina, está muy flaquito, se ve que no come” no era lo que esperaban de mí. Querían que fuera abogado o contador.

¿Y qué opinan ahora?

Mi papá falleció cuando yo tenía 18 años, así que nunca vio esto, ni se lo imaginó. Y mi hermana, que es muy dura -igual que mi viejo-, después de un largo tiempo, cuando yo ya era un profesional, un día estaba en el teatro y se largó a llorar. Ella ya me había visto como veinte veces, y cuando le preguntaron por qué lloraba, dijo: “Porque me parece que es bueno Martín en lo que hace, pobrecito”.

Martin Bossi como Oscar Ruggeri

¿Cómo sigue la temporada 2022 de teatro?

Voy a estar enero y febrero en el Teatro Mar del Plata, con este espectáculo que es tan sano y es el que más me gusta hacer, porque es el más real, el que más participación tiene de la gente y el que más me encuentra hablando de lo que pienso del mundo, de la vida, del humor y del amor. Este espectáculo es el final de una gira de tres meses. A partir de marzo empiezo a ensayar Kinky Boots de nuevo, que es la comedia musical que protagonicé en el 2020 antes de que la pandemia nos mandara a casa. Así que voy a calle Corrientes con esta obra. También voy a estar grabando lo de la plataforma, y tengo una propuesta para hacer un vivo televisivo en una cadena. Me queda vivir un poquito y ya está, no me da más el tiempo.