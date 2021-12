“No miren arriba” la gran película con Leonardo Di Caprio que plantea el problema climático en tono de comedia dramática

Una de las películas que promete dejar impactado al espectador es “No miren arriba” (Don’t look up), protagonizada nada menos que por los ganadores del Óscar Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence, junto al gran Jonah Hill y las multipremiadas Meryl Streep y Cate Blanchett, en una comedia dramática que se estrena hoy en Netflix y que será sin dudas una de las favoritas de la temporada.

La historia trata del asombroso descubrimiento que hacen dos astrónomos locales, Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) y su profesor, el Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), de un asteroide que orbita dentro del sistema solar y que está a punto de colisionar contra la Tierra. Lejos de lo que se vería en cualquier película de este tipo, -con el pánico a nivel mundial y el éxodo por rutas atestadas de autos-, el hecho parece no importarle a nadie. Los científicos estiman que tienen solo seis meses hasta que el asteroide haga impacto, sin embargo, la sociedad y, sobre todo la esfera política, consideran altamente inconveniente alertar a la humanidad sobre la colisión fatídica de una roca del tamaño del Monte Everest.

Por este motivo los astrónomos se embarcan en una gira mediática colosal que los lleva desde la oficina de la presidenta Orlean (Meryl Streep) —quien se mantiene indiferente— y su hijo adulador y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), hasta salir al aire en The Daily Rip, un animado programa matutino con los presentadores Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry), para llamar la atención del público obsesionado con las redes sociales, antes de que sea demasiado tarde.

“No miren arriba” cuenta con guion y dirección del ganador del Óscar Adam McKay (“La gran apuesta”), además de un elenco que incluye a Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis y Tomer Sisley.

En una rueda de prensa virtual para Latinoamérica, estas mega figuras de Hollywood participaron respondiendo y contando anécdotas del rodaje.

DON'T LOOK UP (L to R) LEONARDO DICAPRIO as DR. RANDALL MINDY, and JENNIFER LAWRENCE as KATE DIBIASKY. Cr. NIKO TAVERNISE/NETFLIX © 2021

Una de ellas fue el insólito hecho que protagonizó Di Caprio, cuando sin pensarlo saltó a un lago congelado para salvar a sus perros Husky Malamute que habían caído al agua. El actor, quien se encuentra en pareja con la argentina Camila Morrone, contó sorprendido cuando Jack y Jill cayeron al lago. “No entendí qué hacían”, dijo, pero sin pensarlo dos veces se tiró también al agua.

Consultado acerca de cómo espera que esta película cambie la percepción del público sobre la ciencia y los científicos, Leo Di Caprio (quien mantiene un potente activismo en favor de los temas medioambientales) se refirió a la elección del director: “Obviamente Adam (McKay) creó esta película, que se trataba de la crisis climática, pero también creó un sentido de urgencia” al relatar la historia a través de “un cometa que golpeará la Tierra y cómo la ciencia se ha politizado”. En este sentido remarcó la importancia de su personaje y agradeció la posibilidad de plasmar lo que aprendió anteriormente, cuando por intereses propios se mantuvo en contacto con científicos vinculados a temas ambientales. “Los científicos del clima han estado tratando de comunicar la urgencia de este problema y sintiendo como si estuvieran sujetos a la última página de la periódico. Hay demasiadas otras cosas con las que estamos inundados”, exclamó.

DON'T LOOK UP (L to R) JONAH HILL as JASON ORLEAN, LEONARDO DICAPRIO as DR. RANDALL MINDY, MERYL STREEP as PRESIDENT JANIE ORLEAN, JENNIFER LAWRENCE as KATE DIBIASKY. Cr. NIKO TAVERNISE/NETFLIX © 2021

En cuanto a su personaje, Di Caprio lo describió como muy distinto al de Lawrence: “Uno que es increíblemente franco, un tipo de Greta Thunberg, que es el personaje en Jen, y el mío que está tratando de jugar dentro del sistema. Pero también me encanta la honestidad con que muestra cómo estamos tan inmensamente distraídos de la verdad hoy en día”, destacó.

Por su parte, Jonah Hill se refirió a la actividad de Di Caprio en temas medioambientales: “Honestamente, con Leo somos amigos desde hace mucho tiempo y siempre me enloqueció ver cómo pone su dinero y su tiempo donde pueda expresarse con estos temas” y remarcó “Ya no solo como mi amigo, sino como alguien que está metiéndose en un gran juego, lo respeto mucho”.

DON'T LOOK UP, JONAH HILL as JASON ORLEAN. Cr. NIKO TAVERNISE/NETFLIX © 2021

En cuanto al rodaje Hill se mostró agradecido de haber podido compartir con el elenco: “Fue increíble reír, pensar y crear algo en un momento en el que todos han estado atrapados en sus casas. Fue realmente emocionalmente significativo para mí”.

El 19 de febrero de 2020, se anunció que el rodaje comenzaría en abril de 2020, sin embargo, se retrasó debido a la pandemia. Finalmente la película comenzó a rodarse el 18 de noviembre de 2020 en varios lugares de Boston, Massachusetts y la ciudad de Nueva York. El 5 de febrero de 2021, Jennifer Lawrence resultó levemente herida durante el rodaje cuando una explosión de vidrio controlada salió mal.

Por suerte el hecho no pasó a mayores, y la actriz rememoró varios momentos del rodaje que pusieron en jaque su entereza. En la rueda de prensa, Lawrence contó que tuvo que drogarse para lograr el realismo que buscaba en una de las escenas. “La doctora Kate Dibiasky, tiene una escena bajo los efectos de las drogas en la cinta” explicó la actriz, para lo cual consultó con el director si podía fumar marihuana y así lograr verosimilitud deseada.

DON'T LOOK UP, Meryl Streep as President Janie Orlean. Cr. Niko Tavernise / Netflix © 2021

El turno de Maryl Streep en la conferencia fue uno de los más esperados. Se sabe que la actriz siempre hace bromas y es difícil que dé una respuesta completa sin generar risas entre los presentes. En relación a su personaje de presidenta de Estados Unidos, Streep dijo “había tantos lugares para tomar cosas, porque hay tanta gente ridícula que se ha puesto en lugares públicos, recientemente. ¡Y descaradamente! Entonces sí, fue divertido armar este personaje que estaba en tan sólo, ensimismado, consumiendo lo que su apetito le pedía, con demasiado dinero y poder... y bonito cabello y uñas”, dijo entre las risas de sus compañeros. Luego continuó: “Trajes increíbles pero sin ningún compañero sentimental, y eso es, desafortunadamente, el costo de ser servidor público. Lo que quiero decir es que realmente tenía que hacer un gran sacrificio”, bromeó.

Por su parte, el director y guionista de la historia, Adam McKay, explicó por qué abordó el tema en formato de dramedy. “Quería tratar el tema de la crisis climática, que es tan abrumador y, posiblemente, la mayor amenaza a la vida en la historia de la humanidad, y simplemente no reaccionamos”, destacó. En relación a la historia remarcó que “Puedes sentir la urgencia, la tristeza y la pérdida, al mismo tiempo que tiene sentido del humor, y esa era realmente la intención con este película, después de lo vivido en los últimos años”, concluyó.