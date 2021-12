“Búnker”: la serie creada por un mendocino que se estrenó en HBO Max

Finalmente se estrenó Búnker en HBO Max, la serie que cuenta con varios argentinos, entre ellos el mendocino Adriano Dalla Torre, uno de los productores y realizadores de esta tira. Creada y escrita por Ariel Armestoy y Esteban Seimandi -socios de Dalla Torre-, se trata de una comedia negra de 8 capítulos acerca la decisión que toma Vladimiro (Bruno Bichir), es un hombre que decidió vivir debajo de su casa, en un búnker antiatómico, lejos de su tóxica familia mientras el mundo se está cayendo a pedazos. Una serie de enredos con científicos rusos, coreanos y empresarios inescrupulosos, se enredan en una historia disparatada y negra, mientras se preparan para el fin del mundo. Con esta premisa, la serie logra que el espectador se cuestione temas fundamentales de la vida como la verdad, la familia y los límites de la amistad.

Adriano Dalla Torre

Adriano Dalla Torre, que por estos días se encuentra en la provincia con motivo de las fiestas de fin de año, se refirió al estreno luego de tanto tiempo de trabajo. “Es raro, porque nosotros antes del estreno hemos visto toda la producción, durante el rodaje y luego hemos tenido acceso directo a los capítulos, pero verla en la plataforma es muy fuerte”.

En cuanto a las repercusiones que ya ha logrado, Dalla Torre detalló que previo al estreno se había realizado un avant première en México con la prensa especializada, donde obtuvo muy buenas críticas. Lo mismo ocurrió en Madrid donde se presentó el episodio uno. “Tuvo muy buenas repercusiones, lo cual nos llamó la atención porque es otro mercado. Así que estamos entusiasmados con la idea de que se vea allí también”.

En relación a las dificultades de realizar una producción televisiva en pandemia, Dalla Torre explicó “fue un esfuerzo sobrehumano, además se encarece un 30 por ciento los costos de producción, lo cual es una cifra enorme”.

Si bien es cierto que las condiciones en pandemia no fueron óptimas y generó un aumento en los costos, el horizonte de posibilidades para concretar este tipo de realizaciones es mucho más promisorio en México, Miami y hasta Europa. No ocurre lo mismo en nuestro país, ya que según explicó el ex publicista “Argentina está viviendo un momento muy complicado y si bien pareciera que el dolar nos beneficia para producir acá, no es así y se hace difícil pensar en programar una filmación en Mendoza”, al ser consultado por la posibilidad de realizar alguna realización de proyección internacional en suelo mendocino, aunque aclaró que “me encantaría producir algo acá, donde me siento cómodo y conozco a la gente.”

También destacó que las locaciones que se eligen tienen más que ver con la historia que se quiere contar y el público al que irá destinado. “Por ahora los proyectos que tenemos están pensados para España y Latinoamérica. También tenemos un proyecto que se va a grabar en inglés y que se realizará en Colombia, Canadá, Estados Unidos y Kosovo”, subrayó.

Bunker es una de las series que produjo el mendocino Adriano Dalla Torre y que se verá en HBO Max.

En cuanto a la posibilidad de continuación de la historia de Búnker en siguientes temporadas, el productor mendocino adelantó que “la segunda temporada ya está escrita, y estamos a la espera del greenlight (luz verde) para comenzar con la producción. También está pensada una tercera temporada, pero todo paso a paso”.

La comedia de acción consta de ocho episodios de media hora y cuenta con un gran elenco que incluye a Bruno Bichir, Miguel Rodarte, Ricardo Polanco, Liz Gallardo, Adrián Vázquez, Claudette Maille, Giselle Kuri, Víctor Oliveira y Jesús Zavala. El escritor, ensayista y guionista argentino Esteban Seimandi es el showrunner de la serie que cuenta con la dirección de Joe Rendón.