La contundente reacción de Camila Homs tras anunciarse su separación de Rodrigo de Paul

Luego de que Rodrigo De Paul ratificara al Pollo Álvarez su separación de Camila Homs, la mujer pareció ignorar la situación y aprovechó su cuenta de Instagram para mostrar su lado más sexy.

A los pocos minutos de que los portales se hicieran eco de su distanciamiento con el futbolista, la joven se dejó ver en una dura sesión de entrenamiento en la que se la puede observar sacando la lengua mientras finalizaba sus extenuantes ejercicios.

Camila homs

Luego se dejó ver posando con un traje de baño negro en el que arrobaba a unas marcas que la apoyan, ya que la modelo cuenta con aproximadamente 135 mil seguidores en Instagram.

Camila Homs

LOS RUMORES DE INFIDELIDAD DE DE PAUL CON TINI STOESSEL Y LA “CHINA” SUAREZ

Cuando el año pasado explotó el #WandaGate, el nombre de Rodrigo De Paul apareció en escena, ya que se especuló con que el futbolista se intercambiaba mensajes privados con “La China” Suarez. Finalmente fue el propio De Paul quien desmintió todo esto: “Se volvieron locos, no la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, aseguró el futbolista en dialogo con Flavio Azzaro en su ciclo de Crónica Tv.

Tini Stoessel, ¿la tercera en discordia?

Luego de unos días, los rumores de infidelidad del jugador volvieron a aparecer. En este caso, Estefanía Berardi, periodista de ‘Mañanisima’ contó encuentros entre De Paul y Tini Stoessel. “Ellos se habrían encontrado en Madrid y él la habría llevado al aeropuerto. Pero ya se habrían encontrado en Argentina en la semana del 12 de octubre, donde compartieron un asado en Nordelta. Llamó mucho la atención que De Paul no felicitó por el cumpleaños a su mujer. No subió nada a las redes y antes lo hacía” agregó Berardi. Para esa fecha, De Paul estaba en el país, ya que la Selección Argentina se encontraba disputando la doble fecha de local vs Uruguay y Perú.

En los últimos días, los seguidores de Tini en Instagram se hicieron eco de que De Paul le colocó un like a la cantante en una de sus fotos, pero a los minutos la borró. Un dato nuevo que se suma a esta historia.