Rodrigo De Paul confirmó que está soltero y resurgieron rumores de romance con Tini Stoessel

Rodrigo De Paul confirmó que se encuentra separado de Camila Homs, tras varios años de pareja. El mediocampista de ‘La Scaloneta’ le ratificó, por mensaje de WhatsApp, su distanciamiento de Camila al periodista “Pollo” Álvarez, quien lo anunció en su programa ‘Nosotros a la mañana’. El jugador argentino reconoció su separación luego de enfrentar rumores de infidelidad vinculado a Tini Stoessel y Eugenia “La China” Suarez en octubre del año pasado, durante el #WandaGate.

Uno de los estandartes del gran funcionamiento argentino durante la era Scaloni es Rodrigo De Paul. Rueda de auxilio en la mitad de cancha, un mediocampista que va de área a área y que tiene una conexión especial con Lionel Messi dentro y fuera de la cancha. Por este motivo, los rumores de crisis de De Paul en su pareja vienen haciendo ruido desde que empezó el #WandaGate.

Este jueves en ‘Nosotros a la mañana’, el programa conducido por el “Pollo” Álvarez, se dieron detalles que esclarecieron la situación. Luego de hablar sobre los rumores de crisis de De Paul y su esposa Camila Homs, Álvarez le escribió al jugador de la Selección Argentina sobre el tema y la respuesta no tardó en llegar. “Le pregunté y me respondió al toque, así que le agradezco mucho este mensaje” contó el “Pollo”.

Camila Homs y Rodrigo de Paul, junto a su hija

“Me dice: ‘Sí, amigo, hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho y nos respetamos porque somos familia, pero no estamos juntos. Hay mucho cariño, pero sí, estamos separados’” narró el conductor acerca del mensaje de WhatsApp que recibió del futbolista.

Luego, en el programa brindaron más detalles sobre la ruptura. “Había mucha duda con esto pero parece que la separación sucedió hace bastante. Se tienen cariño porque tienen dos hijos en común” añadió el conductor. A lo que se sumó Sandra Borghi, integrante del magazine con un: “Son familia”.

Los rumores de infidelidad con Tini Stoessel y la “China” Suarez

Cuando el año pasado explotó el #WandaGate, el nombre de Rodrigo De Paul apareció en escena, ya que se especuló con que el futbolista se intercambiaba mensajes privados con “La China” Suarez. Finalmente fue el propio De Paul quien desmintió todo esto: “Se volvieron locos, no la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, aseguró el futbolista en dialogo con Flavio Azzaro en su ciclo de Crónica Tv.

Rodrigo de Paul negó rotundamente tener relación con la China Suárez.

Luego de unos días, los rumores de infidelidad del jugador volvieron a aparecer. En este caso, Estefanía Berardi, periodista de ‘Mañanisima’ contó encuentros entre De Paul y Tini Stoessel. “Ellos se habrían encontrado en Madrid y él la habría llevado al aeropuerto. Pero ya se habrían encontrado en Argentina en la semana del 12 de octubre, donde compartieron un asado en Nordelta. Llamó mucho la atención que De Paul no felicitó por el cumpleaños a su mujer. No subió nada a las redes y antes lo hacía” agregó Berardi. Para esa fecha, De Paul estaba en el país, ya que la Selección Argentina se encontraba disputando la doble fecha de local vs Uruguay y Perú.

Tini Stoessel, ¿la tercera en discordia?

En los últimos días, los seguidores de Tini en Instagram se hicieron eco de que De Paul le colocó un like a la cantante en una de sus fotos, pero a los minutos la borró. Un dato nuevo que se suma a esta historia.