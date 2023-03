Marito: el influencer que cuenta los secretos de las carnicerías y da consejos para elegir el mejor corte

Marito Laurens es de Ituzaingó y se ha convertido en un carnicero experto. A través de en sus redes sociales comparte secretos y tips para elegir los mejores cortes y aprovecharlos.

En su cuenta de TikTok publica videos de humor, sobre el precio de la carne, y recetas. Mario explica cuál es la mejor elección para cada comida ya sea estofado, milanesas o asado.

“Yo cuento lo que el carnicero no quiere que sepas. Cuento los chanchullos que antiguamente se hacían o que algunos todavía hacen, sobre todo en las carnicerías que tienen clientes de bajos recursos”, explicó a Todo Noticias.

Pese a que tiene más de 350 mil seguidores, Mario nunca ha usado su cuenta para promocionar su carnicería y jamás ha dado la dirección del mismo. “Yo no estoy vendiendo mi negocio, solo quiero que no estafen a la gente, que no le vendan un corte por otro”, dijo.

Los consejos de Marito al momento de comprar carne

* Prestarle atención a la balanza, porque algunos carniceros pueden aprovechar el descuido.

* El color de la carne tiene que ser rosa o crema.

* Al comprar carne picada, la bandeja debe estar seca, no debe tener agua ni sangre.

* Si el cliente lleva achuras, tiene que preguntar qué día llegaron a la carnicería y olerlas antes de pagarlas (no deben tener olor). Tienen que ser del día.

* Si el pollo huele a vinagre, es muy probable que esté en mal estado.