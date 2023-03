El video viral de Pedro Pascal bailando pegado a una mujer que revolucionó las redes sociales

Pedro Pascal fue noticia los últimos días y no por su excelente trabajo frente a las cámaras de video, si no por revelar una faceta que pocos le conocían. Ocurre que el actor fue visto en un local bailable y fue protagonista de un video que recorrió el mundo de la web.

El actor de The Last of Us causó sensación con sus pasos de baile y con su reacción tímida ante el acercamiento de una mujer que, por lo que ha trascendido es una actriz, a la cual todos ahora envidian por tener tan cerca a Pedro Pascal y poder compartir el momento.

Pascal, de 47 años, no es solo uno de los actores más queridos y reconocidos de la industria, sino que es un icono del entretenimiento y ahora, al parecer, también de las redes sociales, por lo que no es nada de raro encontrar diversos videos sobre él en TikTok.

Si bien acostumbramos a ver fragmentos de sus trabajos o entrevistas, esta vez la red social de videos lo tuvo al famoso siendo tendencia por su baile.

En ese contexto, fue el usuario @neftadlangel quien se encargó de compartir el particular registro donde se puede ver a Pedro Pascal bailando pegado y muy apasionado con una mujer que, según usuarios, responde a Tiffany Haddish.

Pedro Pascal revolucionó la web bailando con una mujer.

Las repercusiones del baile de Pedro Pascal

Con aplausos y gritos de fondo, el también director teatral se tapó su rostro mientras la mujer le bailaba un “perreo” de aquellos, dando a notar su timidez en dicho momento. Sin embargo, todo terminó con un amigable abrazo y un beso en la mejilla.

Entre lo más destacado del posteo en TikTok, están los comentarios de internautas que hicieron saber su amor por Pedro Pascal. “Hasta para perrear es tierni”, “hoy conocí la envidia”, “sacando los pasos prohibidos con ese chasqueador” y “esta mujer lo hizo por todos los latinos”, fueron algunos.