Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los protagonistas de la serie “The Last of Us”

“The Last of Us” es un videojuego que ahora tendrá su propia serie. Y con la emoción a flor de piel de sus seguidores, la producción anunció que Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los protagonistas de la adaptación de HBO.

Él interpretará a Joel, un sobreviviente atormentado por los traumas y fracasos del pasado, que deberá atravesar un Estados Unidos devastado, tras una pandemia mientras protege a una niña, la cual representa la última esperanza de la humanidad.

Mientras que ella se pondrá en la piel de Ellie, una huérfana de 14 años que solo ha conocido un planeta devastado y que lucha por equilibrar su ira con su necesidad de conexión y pertenencia. Al mismo tiempo, descubrirá que ella puede ser la clave para salvar al mundo.

La actriz con solo 17 años se puso en los zapatos de Lyanna Mormont, el personaje de “Game of Thrones”, la serie en la que también compartió con el artista de sangre latina ya que estuvo en el rol de Oberyn Martell.

La serie “Last of Us” está siendo desarrollada por el creador de “Chernobyl”, Craig Mazin, con la ayuda del director de los videojuegos, Neil Druckmann.

El videojuego es original de Sony, desarrollado por Naughty Dog. Fue un éxito de ventas tras su lanzamiento en 2013 con más de 20 millones de copias, y ha ganados diversos premios como “juego del año”. La historia se desarrolla 20 años después de la destrucción de la civilización moderna y se centra en la relación entre Joel Miller, un contrabandista, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal.