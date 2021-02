Echaron a Gina Carano de The Mandalorian por “aborrecibles” posteos sobre judíos y el uso de barbijos

Después de ser parte de las dos primeras temporadas de The Mandalorian con el papel de Cara Dune, Gina Carano fue despedida de la serie por Lucasfilm luego sus polémicos dichos en las redes.

La actriz había publicado un mensaje en el que infería que ser republicano en la actualidad es como ser un judío en el Holocausto, comentario que borró poco después, pero era demasiado tarde y comenzó a circular con fuerza la petición para que fuera sacada de la serie de Disney+.

Fue con un comunicado que un portavoz de Lucasfilm confirmó que la actriz ya no es parte de sus producciones y no la veremos próximamente en The Mandalorian u otro proyecto relacionado con el universo de Star Wars: “Gina Carano no está empleada por Lucasfilm actualmente y no hay planes para que lo esté en el futuro. No obstante, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”.

“Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos… incluso por niños”, fue lo que escribió en su cuenta de Instagram Carano, quien también participó en Deadpool y Rescate suicida.

“Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta que, para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, declaró la mujer.

De acuerdo con Variety, parte del mensaje se originó desde otra cuenta.

Gina Carano, en The Mandalorian gentileza

El pasado controversial de Gina Carano

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Gina Carano se involucra en una polémica por sus comentarios de corte político, apenas en noviembre del año pasado se puso en el ojo del huracán cuando hizo dos publicaciones en su cuenta de Twitter: en una se burlaba del uso de los cubrebocas, mientras que en el otro acusaba de fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ya que su apoyo era para Donald Trump . Todo esto derivó en que el hashtag #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano) se hiciera viral desde ese entonces.