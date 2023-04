El ‘Sugar Daddy’ del momento: Pedro Pascal encantó con sus fotos picantes que destacaron sus brazos fornidos

Pedro Pascal, el reconocido actor chileno, ha conquistado el corazón de Hollywood gracias a su talento y carisma. En la portada de la revista ‘Esquire’ del mes de abril/mayo, el protagonista de ‘The Mandalorian’ y ‘The Last of Us’ dejó sin palabras con su look de ‘sugar daddy’.

En la nota, habló sobre su éxito en la meca del cine y su rol como anfitrión en ‘Saturday Night Live’. Pascal confesó que después de graduarse de la Universidad de Nueva York, tuvo que trabajar en restaurantes y audicionar para conseguir su primer papel.

Pedro Pascal en Esquire

Pedro Pascal deleitó en la tapa de Esquire

“Todo eso me mantuvo en marcha para conseguir mis sueños”, afirmó. Además, habló sobre su experiencia en ‘Saturday Night Live’, donde tuvo que enfrentar múltiples desafíos. “No podría haberlo pasado mejor”, expresó el actor.

Por otra parte, Pascal se refirió a su hermana Lux Pascal, a quien considera una persona poderosa y una de las personalidades más influyentes que ha conocido. “Mi lado protector es letal, pero la necesito más de lo que ella me necesita a mí”, afirmó.

Los amigos y colegas de Pascal también compartieron sus impresiones sobre el actor. Sarah Paulson, una de sus mejores amigas, recordó cómo le prestó dinero para que pudiera comer cuando estaba desempleado.

Pedro Pascal

Pedro Pascal

Pedro Pascal y sus fotos que revolucionaron las redes

Respecto al apodo ‘daddy’ que ha adquirido el actor en internet, Paulson bromeó diciendo que prefería tenerlo como amigo que como ‘papi’.

Oscar Isaac, quien trabajó con Pascal en ‘The Last of Us’, se sumó a los elogios hacia el actor chileno, destacando su gran corazón.

Mientras que Bella Ramsey, su compañera en la misma serie, reveló que aprendió a ser más amable consigo misma gracias a él.

El futuro de Pedro Pascal en la industria del cine

En cuanto a sus próximos proyectos, Pascal confesó no tener ninguna idea clara, pero espera tener la madurez suficiente para no perseguir algo solo por el reconocimiento externo.

Pedro Pascal sigue cosechando éxitos en Hollywood y dejando huella en todos aquellos que tienen el privilegio de trabajar con él. Con su talento y su gran corazón, se ha convertido en uno de los actores más queridos y respetados de la industria cinematográfica.