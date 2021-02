Carpetazo a Pedro Pascal: pidieron en redes su despido de The Mandalorian

Aunque Disney ha logrado un éxito rotundo haciéndose cargo de la continuación de la saga Star Wars , una estrella de la muerte se acerca a toda velocidad y amenaza con explotar antes de que The Mandalorian alcance todo el reconocimiento que se merece. Hasta ahora llega dos temporadas con muy buen recibimiento y hasta un Emmy.

El escándalo comenzó hace muy poco, cuando el 10 de febrero un portavoz de Lucasfilm confirmó que Gina Carano (que interpreta a Cara Dune en la serie) terminó su contrato luego de que muchos usuarios de las redes se quejaran de su comportamiento internáutico. Su personaje estaba firme en las primeras dos temporadas, pero algunas de sus publicaciones recibieron una violenta reacción.

“Sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”, explicaban los usuarios que pedían su baja. En el posteo mencionado, Carano comparó ser republicana en la América contemporánea con ser judía en la Alemania nazi.

El escándalo de Pedro Pascal

Pero la legión de internautas no se ha detenido ahí y comenzó un carpetazo al protagonista de la serie, Pedro Pascal. Muchos usuarios comenzaron a investigar y encontraron un tweet del chileno de 2018.

En el mismo compara el encarcelamiento de niños inmigrantes en Estados Unidos con campos de concentración nazi en 1944, a través de dos fotos que muestran a los pequeños en situaciones similares. Tras las rejas y tras alambres. Bajo el título irónico en hashtag “#ThisisAmerica” (”Esto es América”), el actor dejaba clara su postura.

El pedido de los usuarios viene a causa de que, después de investigar se descubrió que la comparación es errónea, ya que la foto que Pascal puso de niños inmigrante no es de Estados Unidos ni de 2018. Aunque The New York Post quiso comunicarse con el actor o su equipo, aun no reciben respuestas.