Video: el insólito motivo por el cual una tiktoker se operó la nariz

Una joven de 19 años, usuaria de TikTok, se realizó la rinoplastia, compartió el porqué en un video y su publicación generó cientos de burlas en las redes sociales. La tiktoker argentina reveló el motivo de su operación: “Para que mis hijos nazcan con linda nariz”.

Desde que Fiorella publicó el video en su cuenta de TikTok @fioreciminello_ no ha parado de recibir burlas por creer que la operación hará que modifique sus genes. La lluvia de comentarios que recibió llevó a la tiktoker a desactivarlos, ya que la publicación tiene casi 200.000 reproducciones.

En las imágenes la joven se muestra con la nariz vendada y cantando “yo solo puedo decir de nada”, estribillo de una canción de la película Moana.

El video también fue compartido en Twitter y por lo que la repercusión fue mucho más grande. “No sé cómo el ser humano aún no se ha extinguido”, “gente como ella lamentablemente vota” fueron algunos de los comentarios de los internautas.

A su vez, hubo otras reacciones que van por el lado del humor: “Me metí a clases de inglés a ver si mis hijos salen bilingües”, “me puse corbata para que mis hijos nacieran elegantes”, “me apunto al gym para que mis hijos nazcan sanos y fuertes”, “alguien sabe si aunque la araña me picó después de hacerlo, hay alguna posibilidad que mi hijo sea spiderman?? O solo sirve si te pica antes”, “Lo mejor va a ser el titular de después: mujer denuncia por estafa a su cirujano porque sus hijos no nacieron con la nariz que le puso”.

Algunos de los comentarios del video en TikTok. Foto: captura de pantalla.

Otra usuaria sin aclarar si hablaba en serio o no dijo: “Todos los comentarios dándoselas de listos y no saben que ella se lo hizo antes de quedarse embarazada. Por lo tanto, se queda en su ADN y su hijo nacerá así. Leer un poco antes de reírse de la gente”.