Mariana Brey compartió un video en colaless y explotó contra las críticas de sus seguidores

Mariana Brey subió un video en ropa interior promocionando una marca de batidos proteicos y generó múltiples reacciones. Por un lado, muchos seguidores le escribieron comentarios elogiando su físico y por otro lado, otros followers la criticaron por mostrar su cola en la publicidad de la marca. La periodista no se quedó callada y les respondió firmemente a sus detractores.

Mariana Brey utiliza su cuenta de Instagram para compartir momentos de su intimidad familiar pero también aprovecha el espacio para promocionar distintos productos. En esta ocasión, la periodista de 43 años posteó un video en donde se la ve en ropa interior sentada sobre su cama, con el motivo de promocionar un batido proteico.

La panelista todas las semanas deleita a sus seguidores con una nueva publicación

La periodista tiene un millón de followers en Instagram

La panelista de Los Socios del Espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece, recibió miles de elogios por parte de sus followers, quienes quedaron deleitados con su sensual figura. La periodista cuida su físico, está muy entrenada y así suele mostrarlo en sus redes sociales, con sus rutinas de gimnasio y yoga.

“Mi energía bendice todo lo que entra en contacto” escribió junto al sensual video. La publicación consiguió más de 20mil likes, pero no todos fueron halagos. Una usuaria le escribió: “Esa necesidad de mostrar. Ni que fuera Sol Pérez”. A los pocos minutos, Brey le contestó fuerte: “Jaja, ¿cómo sería? Según tu mirada, ¿hay que tener menos de 30 años y tener un culo cómo? ¡Para poder mostrarlo! ¡Probá mostrando el tuyo y sentite libre!”.

Otra seguidora criticó el posteo al preguntar por qué “todo se reduce a un culo”. Mariana le respondió: “Vos lo reducís. Un culo no es más que eso. Al igual que un brazo, una pierna, una cabeza, es una parte del cuerpo. La mirada individual es la que modifica lo que representa”.

Por otro lado, llegó el comentario machista de uno de sus seguidores. “Ustedes sin mostrar el cu... no pueden estar, ¿no? Después cuando se las tildan de algo se enojan. ¿Cerebro? ¿Hay? jaja”. Una vez más, la ex angelita contestó con ironía. “Si, cerebro hay y mucho más profundo. Por ahora mi culo no habla. No sé el tuyo. ¿Querés contarme?”.