Escandalosa renuncia de una panelista que se fue de un programa sin despedirse: de quién se trata

Un nuevo escándalo se desató en un programa de televisión y fue Ángel de Brito quien lo sacó a la luz en LAM (AméricaTV). El conductor contó que Mariana Brey renunció a “Argenzuela”, por la mala relación con Diego Brancatelli, y no se despidió del público que sigue el programa a diario.

La panelista trabajó mucho años con De Brito y, por la amistad que los une, le confió los detalles de su renuncia al programa de Jorge Rial, que sale al aire por C5N. Aparentemente, Brey ya no tenía relación con ninguno de sus compañeros y decidió dar un paso al costado.

Escandalosa renuncia de Mariana Brey. Captura de pantalla.

“La que renunció a su programa es Mariana Brey. Dijo: ‘no me los fumo más, no los aguanto más’, y renunció. Renunció a Argenzuela, terminó sus días ahí, ahora está de vacaciones”, informó el presentador.

“Obviamente, uno de los motivos fue por Diego Brancatelli. Se le hacía duro convivir, así me dijo, con un maltratador. Esto lo ha dicho en varias notas y lo ha dicho al aire también, en cámara y afuera”, reveló el periodista.

“Mariana lo dijo acá en una nota: ‘Con Brancatelli mientras éramos los dos panelistas y estaba Jorge el juego era lógico de panelistas. Pero cuando él está en el rol de conductor me menosprecia todo el tiempo, me ningunea, me maltrata’. Y fuera del aire seguía el tema”, detalló Ángel.

Mariana Brey en Socios del Espectáculo

Mariana Brey consiguió nuevo trajo tras su renuncia a Argenzuela

Ángel de Brito también comentó que el canal intentó retener a Mariana Brey, pero la decisión de la panelista ya estaba tomada. Es por eso que aceptó la propuesta y se sumará al equipo de Duro de Domar.

“Entonces Brey se pudrió, habló con las autoridades del canal, el canal la quiso retener, quiere que siga en el canal, trabaja bien”, agregó sobre lo que habló en privado con la panelista que también trabaja en Socios del Espectáculo (Eltrece).

Sin embargo, la panelista ya encontró un reemplazo para el tiempo libre que le queda tras haber renunciado a Argenzuela y recibió otra propuesta televisiva. “Se va a Duro de Domar y estará tres veces por semana”, anunció el conductor.