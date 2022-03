Jimena Barón posó con un pequeño top amarillo en un auto pero no disimuló su disgusto

Anoche Jimena Barón compartió cuatro fotos en sus redes sociales un tanto distintas. La famosa cantante posó con un micro top amarillo y un jean ajustado al volante. Lo que llamó la atención fue su cara de enojo que no quiso disimular.

“Yo posando desganada porque me hicieron subir a este 0km me ilusioné. ¡Y es para sortear!”, detalló ella y generó una ola de mensajes de personas que se sumaron para participar por el auto. Algunos incluso se animaron a bromear con sus mensajes. Comentarios como: “si me lo gano te dejo el 206″, “Quiero ganar para salir a pasear con Momo” y “Te paso a buscar y vamos por unos 🍹🍹”, fueron sólo algunos de los 231 mil posteos.

Sentada en el auto ella no disimuló su disgusto.

Hace no tanto Barón confirmó su romance con Matías Palleiro. La pareja se conoció a mediados del año pasado, pero un posteo de Jimena a fines de 2021 marcaba que ella estaba soltera, ya que colocó sus atributos en un CV en búsqueda de un nuevo novio. Se especulaba con que hubo un distanciamiento a finales del año anterior, aunque ahora volvieron, ya que la actriz lo mostró en sus redes.

La ilusión de Jimena Barón que no fue...

Jimena Barón y su mala onda

La cantante viajó junto a su manager, Lucas Biren, y parte de su equipo a grabar nuevos temas que posiblemente sacará este año y contó que fue en un ascensor de USA que perdió la oportunidad de su vida.

El viaje de Jimena a Miami fue súper productivo, según ella misma comentó a través de sus redes. No solo aprovechó para grabar sus canciones, sino también para descansar y arreglar temas de trabajo con su equipo, ya que este año tiene decidido volver a enfocarse en su carrera de cantante.

Pero al regresar, La Cobra decidió desahogarse a través de Twitter y compartió una anécdota de su paso por Estados Unidos, de la que podría haber sido la oportunidad laboral más grande de su vida, pero que ella ignoró.

La cantante relató que se encontró a un hombre que le preguntó si le gustaría mudarse al país, a lo que respondió: “Me gusta el país, pero me gusta más el mío”. Luego de esa conversación, bajó del ascensor entre risas.

Minutos más tarde, le consultó a su manager, Lucas Biren, quién era la persona que la había cuestionado y le confirmó: “Es el que firma artistas en Estados Unidos”. Después de eso, bromeó en las redes sociales sobre la situación.