Jimena Barón perdió la oportunidad de su vida por ser “mala onda” en un ascensor

Jimena Barón regresó hace unos días de un viaje que hizo a Miami por trabajo. La cantante viajó junto a su manager, Lucas Biren, y parte de su equipo a grabar nuevos temas que posiblemente sacará este año y contó que fue en un ascensor de USA que perdió la oportunidad de su vida.

El viaje de Jimena fue súper productivo, según ella misma comentó a través de sus redes. No solo aprovechó para grabar sus canciones, sino también para descansar y arreglar temas de trabajo con su equipo, ya que este año tiene decidido volver a enfocarse en su carrera de cantante.

Se llevó todas las miradas

Pero al regresar, La Cobra decidió desahogarse a través de Twitter y compartió una anécdota de su paso por Estados Unidos, de la que podría haber sido la oportunidad laboral más grande de su vida, pero que ella ignoró.

La cantante relató que se encontró a un hombre que le preguntó si le gustaría mudarse al país, a lo que respondió: “Me gusta el país, pero me gusta más el mío”. Luego de esa conversación, bajó del ascensor entre risas.

Minutos más tarde, le consultó a su manager, Lucas Biren, quién era la persona que la había cuestionado y le confirmó: “Es el que firma artistas en Estados Unidos”. Después de eso, bromeó en las redes sociales sobre la situación.

La charla en la que Jimena Barón perdió una gran oportunidad

Barón, que es bastante activa en esta red social, replicó la charla que tuvo con un importante productor, pero ella no sabía de quién se trataba.

“Salgo del estudio y en el ascensor un tipo me dice qué tal? Bien! Ya te mudaste acá? No. Te gustaría? No. Ah no te gusta este país? Si, pero me gusta más el mío. Se ríe y se baja. Le pregunto a mi manager quien es y me dice que es él que firma artistas en USA. SIEMPRE TRIUNFANDO”, escribió la artista.

Jimena Barón y el día que perdió la oportunidad de su vida.

La exjurado de Showmatch La Academia se mostró arrepentida de no haber sido más cortés, ya que quizás podría haber cambiado su futuro.