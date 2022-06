María Becerra lanzó una canción con palitos que apuntarían a Rusherking: “Ojalá que te vuelva el karma”

María Becerra lanzó una nueva canción, “Ojalá”, con una temática de desamor, y al separarse hace seis meses de Rusherking, todo indicaría que los palitos en el tema están dedicados al cantante. La canción se estrenó justo cuando su ex es noticia en todos los medios por su relación con la China Suárez.

Hace un día, la cantante urbana María Becerra estrenó su nuevo tema “Ojalá” y ya acumuló más de tres millones de reproducciones en Youtube. En esta oportunidad, María lanzó su nueva canción sola, sin ningún “featuring”, es decir una colaboración de otro cantante.

La supuesta indirecta de María Becerre a la China Suárez.

Mientras Rusherking oficializó su noviazgo con la China Suárez, Becerra tiró algunos palitos al desamor, todos pensaron en su ex, que se distanció hace seis meses. “Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver. No me digas que me amas, porque esa ya me la sé. Ojalá que sufras cada vez que me veas con él”, soltó en el tema.

“Ojalá que te vuelva el karma. Eras un muñeco porque no tenías alma. Ya no tengo calma, ey. Pa’ acordarte de mi cumple te ponías una alarma”, fue otra de las frases picantes.

La escandalosa separación de María Becerra y Rusherking

A finales de diciembre pasado, se conoció la ruptura de María Becerra y Rusherking, ambos cantantes en auge en el mundo de la música urbana. A través de varios tweets con acusaciones e insultos, la cantante apuntó contra su pareja a quien acusó de mentiroso, entre otras cosas.

“¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie guacho?”, “Gil de mier**, pedazo de garca”, “Me acabas de cagar el autoestima”, fueron algunos de los mensajes de la joven.

Tweets de María Becerra

A partir de sus tweets, las versiones de infidelidad por parte del cantante crecieron en demasía. “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto” explicó Rusher.

Rusherking y María Becerra se separaron. (Foto: Twitter)

Luego de estos posteos de su ex, María Becerra aclaró que la relación llegó a su fin: “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación”. El tweet fue repetido por él.