Aseguran que María Becerra hizo un pacto con sus amigas cantantes contra la China Suárez

Según lo contado por Paula Varela, panelista de ‘Socios del Espectáculo’, María Becerra habría hecho una especie de acuerdo con sus amigas cantantes, entre ellas Emilia Mernes, tras enterarse del noviazgo entre la China Suárez y su ex Rusherking.

“Parece ser, cuentan las malas lenguas que María Becerra armó como un bloque medio simbólico de amigas que la apoyan, entre ellas Emilia Mernes”, empezó contando Paula Varela.

La información fue revelada por Paula Varela

Varela contó que Mernes “es muy amiga de María”. Además, agregó la periodista que, desde este bloque simbólico “lo que dicen es ‘qué la China no nos venga a pedir una colaboración’”.

Por otro lado, Adrián Pallares, conductor del show, hizo referencia al posteo de Becerra, que generó gran revuelo en el que escribió: “te quiero de acá a la China”, dedicado a Tini Stoessel. “La pobre de María Becerra tiene el tema de la China metido en la cabeza, que le mandó ese mensaje a Tini”, comentó el conductor.

El mensaje de María Becerra a Tini Stoessel después del recital

Rusherking hizo un video en contra de quiénes “tiran odio” por su relación con la China Suárez

Thomas Tobar, popularmente conocido como Rusherking, escribió en su Twitter hace unos días, cansado de quienes critican su reciente relación con la China Suárez, y la de Lit Killah con Tuli Acosta. “Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién, sean felices y déjense de romper los huevos. ¡Que bien ver a todos mis amigos felices!”, soltó.

El tuit furioso de Rusherking

Ayer, en sus historias de Instagram, grabó un video aclarando estos dichos. “Gente, bueno hoy vengo a hablar sobre un tuit que hice el otro día... Quiero aclarar que cuando digo ‘gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, que me banca, que escucha mi música”, dijo.

“Estoy hablando en general de las personas que se sientan en sus casas a tirar odio o a criticar a alguien, estoy hablando de eso. Así que nada, no quería dejarlo pasar y les mando un abrazo y un saludo a todo”, agregó.