La China Suárez y Rusherking blanquearon su amor con una tierna foto: “Hace mucho no me sentía así”

Luego de tantos rumores, la China Suárez finalmente este sábado compartió la primera foto con su nuevo novio, Rusherking, ex de María Becerra. Fue luego de que el músico blanqueara el romance y confirmara que está “muy enamorado” de la actriz.

En su cuenta de instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la artista compartió una foto blanco y negro en la que se la ve abrazada al músico. Allí lo arrobó a él y al fotógrafo, Tomi Raimon, el amigo que tienen en común.

Por supuesto que Rusherking compartió la historia en su perfil de Instagram junto a emojis de corazones.

Primera foto de la China suárez y Rusherking

Además, el cantante estuvo como invitado en “Podemos hablar”, el programa que conduce Andy Kusnetzoff, allí abrió su corazón y hizo una fuerte declaración de amor.

El conductor pidió que “avancen al punto de encuentro los que la están pasando bien en el amor”. Rápidamente, el trapero dio un paso al frente y expresó: “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso acompaña que estoy muy bien por esa parte. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Así que estoy disfrutando mucho de ese proceso. Muy bien”, cerró sin decir el nombre de su pareja.

Lío Pecoraro, aprovechó su momento y le preguntó: “Todo el mundo está hablando de tu relación con la China en el medio del escándalo con Wanda Nara y demás, pero lo importante son ustedes dos y acabás de decir que estás muy enamorado. ¿Cómo se conocieron y quién dio el primer paso?”.

El artista contó que se conocieron en una fiesta y que fue mutuo: “Nos miramos toda la noche. Nos hicimos los bol... y yo no sabía si avanzar o no porque soy muy respetuoso. Aparte, no la conocía, veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Estuvimos toda la noche cruzando miradas. Yo me fui a Madrid y la vi ahí y después cuando volvimos a Argentina nos vimos acá”.

Luego, aclaró que si bien se están conociendo y la pasan muy bien juntos, no hay nada formal por el momento.