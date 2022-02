María Becerra con ¿nuevo novio?: se trata de un futbolista español, ex compañero de Messi en Barcelona

Luego de su escandalosa separación con el cantante Rusherking, se la vinculó a María Becerra con un nuevo hombre muy conocido en España. En este caso, se trata de un futbolista español ex jugador del Barcelona y compañero de Lionel Messi. Él tiene 31 años, es defensor, actualmente juega en el Real Betis y se llama Marc Bartra. ¿Por qué surgieron los rumores de este amorío?

A finales de diciembre pasado, se separaron María Becerra y Rusherking, ambos cantantes de música urbana y lideres en Latinoamérica. Esta semana, la artista mas escuchada de Argentina fue relacionada con un nuevo hombre, por primera vez desde que rompió con Rusher. A partir de intercambios de likes en las redes sociales con Marc Bartra, futbolista español, sus seguidores empezaron a investigar la relación y mostraron datos que confirman que algo sucede entre ambos.

Primero, la cantante y el futbolista se siguen en sus cuentas de Instagram. Además, se encontraron varios likes que María le colocó al futbolista en sus fotografías de las redes sociales. Además, Bartra también puso me gusta a algunas publicaciones de “La Reina de Argentina”.

La muestra de que María sigue a Marc en Instagram

La cantante puso like a una publicación del futbolista junto a sus hijos para San Valentín

El like más llamativo de María hacia una publicación de Marc es en un tweet del 13 de febrero que publicó el español acerca de una victoria del Betis por el torneo local de España. Ese me gusta llama la atención y sus seguidores se preguntaron: ¿Por qué María pondría un me gusta a una publicación de una victoria del Betis, si no tiene nada con Bartra?

El llamativo me gusta de Becerra al tweet de Bartra sobre su triunfo con el Betis

En las ultimas horas, Becerra publicó un tweet sugerente que podría estar dirigido a alguien. “Me dice que si pero siempre le digo que no, si quieres tu puesto ganaloooo” escribió la cantante en su Twitter. Al hablar de puesto, varios se preguntaron si tenia que ver con una referencia hacia el futbol ¿y hacia Marc?

¿Para quién fue dirigido el tweet de Becerra?

Bartra está viviendo una situación similar a la cantante. El futbolista está recién separado de Melissa Jiménez, su novia de varios años. Tienen tres hijos en común y su ruptura fue muy comentada en España, debido a que Marc jugó varios años en FC Barcelona y también hizo su participación en la Selección Española.

Bartra se casó en 2017 y se separó hace unos meses

El ruido que hizo la ruptura con Rusherking

A finales de diciembre pasado, se conoció la separación de María Becerra y Rusherking, ambos cantantes en auge en el mundo de la música urbana. A través de varios tweets con acusaciones e insultos, la cantante apuntó contra su pareja a quien acusó de mentiroso, entre otras cosas: “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie guacho?”, “Gil de mier**, pedazo de garca”, “Me acabas de cagar el autoestima”, fueron algunos de los mensajes de la joven.

María es la artista más escuchada de Argentina y su separación hizo mucho ruido. A partir de sus tweets, las versiones de infidelidad por parte del cantante crecieron en demasía. “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto” explicó Rusher.

Luego de estos posteos de su ex, María Becerra aclaró que la relación llegó a su fin: “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación”. El tweet fue repetido por él.

Unos días después, se rumoreó que él se fue a México junto a ella y su familia en un viaje que habían organizado antes de la pelea. Lo cierto es que ninguno confirmó ni desmintió la versión.

Los tweets de María Becerra que luego fueron eliminados.

María Becerra y la confirmación de la ruptura