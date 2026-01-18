18 de enero de 2026 - 12:19

Luna Nueva en Capricornio: por qué el 18 de enero marca un antes y un después en 2026

Este domingo arranca un ciclo de "punto cero". Con el cielo totalmente oscuro, la energía de Capricornio exige orden, realismo y decisiones firmes para el futuro.

Por Cristian Reta

El 18 de enero de 2026 no será un día más en el calendario. Esa tarde, el cielo nos regala la primera Luna Nueva del año, un evento que desde la astronomía marca el inicio de una lunación y desde la astrología simboliza el arranque de procesos internos profundos.

Con apenas un 0,1% del disco lunar iluminado, el firmamento se verá más oscuro de lo habitual, favoreciendo la observación de galaxias lejanas como Andrómeda. Pero el verdadero impacto estará en nuestra vida cotidiana y en cómo proyectamos el resto del año.

image

Un inicio estratégico bajo el signo de la montaña

A diferencia de otros eventos lunares, esta Luna Nueva ocurre en Capricornio, un signo asociado a la estructura, la responsabilidad y los logros que se sostienen en el tiempo. No es un momento para deseos impulsivos o emocionales, sino para una planificación estratégica.

Según los expertos, este evento inaugura el pulso energético de 2026. Es el momento ideal para revisar hábitos y metas realistas, preguntándote con honestidad si lo que deseás hoy podés mantenerlo dentro de seis meses.

image

Ritual de manifestación: cómo aprovechar la energía

Manifestar no es magia, es neurociencia básica. Al enfocar tu atención y emoción en un objetivo claro, entrenás a tu mente para reconocer oportunidades y sostener hábitos coherentes. Para sacarle provecho a esta lunación, podés seguir estos pasos:

  • Escribir tus metas a mano: Poner en palabras tus intenciones fija el compromiso interno y les da una dirección clara.
  • Ser realista: Elegí objetivos que realmente puedas sostener; Capricornio premia la constancia, no la perfección.
  • Limpiar tus espacios: Aprovechá para ordenar tu agenda y tu hogar, eliminando la energía estancada.
  • Usar cristales de apoyo: El Cuarzo transparente es ideal para manifestar grandes objetivos, mientras que la Obsidiana negra ayuda a enraizarte.
    image

Esta Luna Nueva es, en definitiva, un inicio silencioso pero firme. Aunque el cambio no sea visible de inmediato, es la semilla que empieza a gestarse desde el interior para transformar tu realidad económica y profesional.

