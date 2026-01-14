La Luna Roja de 2026 podrá verse en toda su magnitud desde Argentina: los detalles

La Argentina será uno de los mejores lugares del mundo para observar un fenómeno astronómico excepcional: el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 , conocido popularmente como Luna Roja o Luna de Sangre , que teñirá la Luna llena de un intenso color rojizo durante hasta 82 minutos .

Se tratará de uno de los eclipses lunares totales más largos e impactantes de los próximos años , visible por miles de millones de personas en distintas regiones del planeta y que no volverá a repetirse con estas características al menos por dos años.

El fenómeno tendrá lugar entre la noche del 2 de marzo y la madrugada del 3 de marzo de 2026 , cuando la Tierra se interponga por completo entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Durante ese proceso, la Luna atravesará la zona más oscura de la sombra terrestre, conocida como umbra , y adoptará un tono rojo profundo.

La coloración rojiza se produce porque la luz solar es filtrada por la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar. La fase de totalidad se extenderá entre 80 y 82 minutos , una duración poco frecuente que convierte a este eclipse en uno de los más prolongados del año y de los más esperados de la década.

En total, el eclipse se extenderá por más de cinco horas , sumando las fases penumbrales y parciales, y presentará tonalidades que irán del rojo oscuro al naranja cobrizo. La intensidad del color dependerá de factores atmosféricos como el polvo y la nubosidad presentes en la atmósfera terrestre.

El eclipse lunar total de marzo de 2026 será visible en amplias regiones de América del Sur y del Norte, Asia oriental, Oceanía y gran parte del océano Pacífico. Según datos astronómicos, más de 2.500 millones de personas podrán observar la fase total y alrededor de 176 millones verán el fenómeno completo en todas sus etapas.

En Argentina, el eclipse será totalmente visible desde casi todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, lo que convierte al territorio nacional en uno de los puntos de observación privilegiados del hemisferio sur. En Europa y África, en cambio, solo podrán observarse fases parciales debido a que el evento coincidirá con el amanecer o el atardecer.

De acuerdo con los horarios oficiales, en Argentina (al igual que en Chile y Uruguay) el inicio penumbral será a las 05.44 y alcanzará su punto máximo alrededor de las 08.34, para finalizar cerca de las 11.22.

A diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar no implica riesgos para la vista y puede observarse a simple vista, aunque el uso de binoculares o telescopios permite apreciar mejor los matices de color. Elegir un lugar con cielo despejado y baja contaminación lumínica mejorará la experiencia.

La Luna Roja del 3 de marzo de 2026 será uno de los grandes espectáculos astronómicos de esta década: más de una hora de Luna completamente roja suspendida sobre el cielo nocturno, visible en Argentina en toda su magnitud.