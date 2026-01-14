14 de enero de 2026 - 21:35

De Chaco al mundo: una maestra argentina fue seleccionada entre las 10 mejores del Global Teacher Prize

Gloria Argentina Cisneros, docente rural de Chaco, fue seleccionada entre los diez finalistas del Global Teacher Prize 2026 por su impacto educativo.

La maestra Gloria Argentina Cisneros, oriunda de Chaco, integra la lista de finalistas del Global Teacher Prize 2026.

La maestra Gloria Argentina Cisneros, oriunda de Chaco, integra la lista de finalistas del Global Teacher Prize 2026.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Flavio Alegre
Por Flavio Alegre

La maestra Gloria Argentina Cisneros, oriunda de Chaco, integra la lista de finalistas del Global Teacher Prize 2026, un reconocimiento internacional que distingue a educadores con impacto social. Su trabajo en una escuela rural del norte argentino fue destacado por combinar enseñanza, compromiso comunitario y prácticas innovadoras en un contexto de aislamiento y carencias estructurales.

Leé además

Luna de Sangre, un extraño fenómeno astronómico que será visible desde Argentina. 

La Luna Roja de 2026 podrá verse en toda su magnitud desde Argentina: los detalles

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 14 de enero

Por Redacción Sociedad

Gloria Argentina Cisneros, de 39 años, fue incluida entre los diez mejores docentes del mundo en la edición 2026 del Global Teacher Prize, uno de los premios más importantes del ámbito educativo a nivel internacional. La distinción reconoce su labor en la Escuela de Educación Primaria N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, ubicada en el Impenetrable chaqueño, una región caracterizada por el difícil acceso, el aislamiento geográfico y complejas condiciones socioeconómicas.

El Global Teacher Prize es una iniciativa de la Fundación Varkey, organizada en colaboración con la UNESCO, que busca visibilizar el trabajo de educadores excepcionales cuyo impacto trasciende el aula. El certamen otorga un premio de un millón de dólares al ganador, seleccionado entre miles de postulaciones de distintos países.

Desde la organización destacaron que el trabajo de Cisneros excede las funciones tradicionales de la docencia. En su comunidad, cumple también roles de cuidadora, administradora y referente social, en un contexto marcado por la escasez de apoyo institucional. Además, señalaron que impulsó un proyecto educativo que integró prácticas pedagógicas innovadoras con acciones comunitarias, logrando ampliar el alcance de la enseñanza.

La distinción a Gloria Argentina Cisneros reconoce su labor en una escuela rural, ubicada en el Impenetrable chaqueño, una región caracterizada por el difícil acceso, el aislamiento geográfico y complejas condiciones socioeconómicas.
La distinción a Gloria Argentina Cisneros reconoce su labor en una escuela rural, ubicada en el Impenetrable chaqueño, una región caracterizada por el difícil acceso, el aislamiento geográfico y complejas condiciones socioeconómicas.

La distinción a Gloria Argentina Cisneros reconoce su labor en una escuela rural, ubicada en el Impenetrable chaqueño, una región caracterizada por el difícil acceso, el aislamiento geográfico y complejas condiciones socioeconómicas.

El impacto local que llevó su tarea al reconocimiento internacional

El jurado valoró especialmente la incorporación de tecnología, el uso de estrategias de aprendizaje activo y el desarrollo de proyectos que fomentan la participación de los estudiantes. Estas iniciativas se llevaron adelante en un entorno con limitaciones de infraestructura, lo que reforzó el reconocimiento a su creatividad, dedicación y resultados pedagógicos.

La selección de los finalistas se basó en criterios como el compromiso con la educación, la influencia en la comunidad y el impacto concreto en contextos locales. En ese marco, el trabajo de Cisneros fue destacado desde el norte argentino y logró trascender fronteras.

La docente chaqueña competirá por el premio mayor junto a otros nueve educadores provenientes de distintos países: Rouble Nagi (India), Jasmyn Wright (Estados Unidos), Colleen O’Rourke (Australia), Adeola Olufunke Akinsulure (Nigeria), Timothy James Stiven (Estados Unidos), Alfonso Filippone (Italia), Joshue Castellanos Paternina (Colombia), Ana Hernández Revuelta (España) y Ewa Stefania Drobek (Polonia).

El ganador del Global Teacher Prize 2026 será anunciado durante el World Governments Summit, que se realizará del 3 al 5 de febrero de 2026 en Dubái, donde Cisneros representará a la Argentina en una de las instancias educativas más relevantes a nivel mundial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Peritajes oficiales determinaron la autoría de “Retrato de una dama”, una obra robada durante la ocupación nazi en los Países Bajos, y que reapareció en Mar del Plata.

Mar del Plata: revelaron la autoría y el valor del cuadro robado por los nazis que reapareció tras 80 años

Por Redacción Sociedad
El pronóstico para este jueves en Mendoza.

Anticipan un jueves con leve descenso de la temperatura en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

Por Redacción Sociedad
Un programa captó en vivo el momento de una ola gigante en Mar del Plata  

Pánico en Mar del Plata: un programa de TV captó en vivo el momento de la ola gigante

Por Redacción Sociedad
La presencia de chanchos salvajes sorprendió a los residentes de Nordelta y reavivó el debate por el avance de la fauna en barrios privados.

Chanchos salvajes en Nordelta: alarma vecinal en medio del conflicto por el traslado de carpinchos

Por Redacción Sociedad