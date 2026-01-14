De Chaco al mundo: una maestra argentina fue seleccionada entre las 10 mejores del Global Teacher Prize

La maestra Gloria Argentina Cisneros, oriunda de Chaco, integra la lista de finalistas del Global Teacher Prize 2026 , un reconocimiento internacional que distingue a educadores con impacto social. Su trabajo en una escuela rural del norte argentino fue destacado por combinar enseñanza, compromiso comunitario y prácticas innovadoras en un contexto de aislamiento y carencias estructurales.

Gloria Argentina Cisneros, de 39 años, fue incluida entre los diez mejores docentes del mundo en la edición 2026 del Global Teacher Prize, uno de los premios más importantes del ámbito educativo a nivel internacional. La distinción reconoce su labor en la Escuela de Educación Primaria N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, ubicada en el Impenetrable chaqueño, una región caracterizada por el difícil acceso, el aislamiento geográfico y complejas condiciones socioeconómicas.

El Global Teacher Prize es una iniciativa de la Fundación Varkey, organizada en colaboración con la UNESCO , que busca visibilizar el trabajo de educadores excepcionales cuyo impacto trasciende el aula. El certamen otorga un premio de un millón de dólares al ganador, seleccionado entre miles de postulaciones de distintos países.

Desde la organización destacaron que el trabajo de Cisneros excede las funciones tradicionales de la docencia. En su comunidad, cumple también roles de cuidadora, administradora y referente social, en un contexto marcado por la escasez de apoyo institucional. Además, señalaron que impulsó un proyecto educativo que integró prácticas pedagógicas innovadoras con acciones comunitarias, logrando ampliar el alcance de la enseñanza.

El jurado valoró especialmente la incorporación de tecnología, el uso de estrategias de aprendizaje activo y el desarrollo de proyectos que fomentan la participación de los estudiantes. Estas iniciativas se llevaron adelante en un entorno con limitaciones de infraestructura, lo que reforzó el reconocimiento a su creatividad, dedicación y resultados pedagógicos.

La selección de los finalistas se basó en criterios como el compromiso con la educación, la influencia en la comunidad y el impacto concreto en contextos locales. En ese marco, el trabajo de Cisneros fue destacado desde el norte argentino y logró trascender fronteras.

La docente chaqueña competirá por el premio mayor junto a otros nueve educadores provenientes de distintos países: Rouble Nagi (India), Jasmyn Wright (Estados Unidos), Colleen O’Rourke (Australia), Adeola Olufunke Akinsulure (Nigeria), Timothy James Stiven (Estados Unidos), Alfonso Filippone (Italia), Joshue Castellanos Paternina (Colombia), Ana Hernández Revuelta (España) y Ewa Stefania Drobek (Polonia).

El ganador del Global Teacher Prize 2026 será anunciado durante el World Governments Summit, que se realizará del 3 al 5 de febrero de 2026 en Dubái, donde Cisneros representará a la Argentina en una de las instancias educativas más relevantes a nivel mundial.