Pánico en Mar del Plata: un programa de TV captó en vivo el momento de la ola gigante

Lo que comenzó como una tarde de verano ideal en la Costa Atlántica, con temperaturas que rozaban los 40 grados, se transformó en cuestión de segundos en un escenario de caos y tragedia. El fenómeno, identificado como un meteotsunami, golpeó con fuerza las playas de Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, dejando un saldo de un muerto y al menos 35 heridos.
La magnitud del evento quedó registrada en vivo por las cámaras del programa Alégrate El Verano (Net TV). Mientras el conductor Matías Alé conversaba con el humorista Jorge "Carna" Crivelli, quien se encontraba en la orilla de la playa La Bristol, el mar comenzó a avanzar de forma inusual.
A pedido de Alé, Carna se acercó al agua, momento en el que una ola de gran magnitud lo empapó hasta la cintura y obligó a los turistas a huir desesperadamente hacia la avenida Peralta Ramos.
“La gente está saliendo de lado ahora. No sabés cómo está corriendo la gente para el lado de la avenida Peralta Ramos, directamente. Mire cómo se ve la marea, algo pasó”, relató Carna.
Una víctima fatal y decenas de heridos
A pesar de que en el centro de Mar del Plata el impacto fue levemente menor, en las zonas del norte la subida del agua fue "más incisiva". La tragedia mayor ocurrió en las localidades de Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, donde el oleaje extremo provocó la muerte de Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años que residía en Francia y estaba de visita en el país.
Según los informes, el joven fue arrastrado por el mar e impactó su cabeza contra las rocas; a pesar de las maniobras de RCP realizadas por los guardavidas, no logró sobrevivir.
Además del fallecimiento de Manno Núñez, las autoridades de Defensa Civil informaron que 35 personas resultaron heridas con golpes leves y una persona sufrió un infarto durante el evento.
Qué es un meteotsunami
A diferencia de los tsunamis convencionales generados por terremotos submarinos, este fenómeno tiene un origen atmosférico. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), los meteotsunamis se producen por cambios bruscos en la presión del aire y perturbaciones asociadas a tormentas intensas.
En esta ocasión, el mar registró una retirada de entre 70 y 80 metros antes de elevarse de manera abrupta. Expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalaron que el evento podría estar relacionado con ondas de gravedad detectadas en imágenes satelitales que se propagaron sobre el océano.
Por su parte, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, calificó el suceso como un evento imprevisible de "olas vagabundas" que carece de una verificación científica definitiva al momento.