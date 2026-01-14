Pánico en Mar del Plata: un programa de TV captó en vivo el momento de la ola gigante

El fenómeno meteorológico sorprendió a los turistas en plena tarde de calor, provocando la muerte de un joven, decenas de heridos y escenas de desesperación.

Un programa captó en vivo el momento de una ola gigante en Mar del Plata

Lo que comenzó como una tarde de verano ideal en la Costa Atlántica, con temperaturas que rozaban los 40 grados, se transformó en cuestión de segundos en un escenario de caos y tragedia. El fenómeno, identificado como un meteotsunami, golpeó con fuerza las playas de Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, dejando un saldo de un muerto y al menos 35 heridos.

La magnitud del evento quedó registrada en vivo por las cámaras del programa Alégrate El Verano (Net TV). Mientras el conductor Matías Alé conversaba con el humorista Jorge "Carna" Crivelli, quien se encontraba en la orilla de la playa La Bristol, el mar comenzó a avanzar de forma inusual.

A pedido de Alé, Carna se acercó al agua, momento en el que una ola de gran magnitud lo empapó hasta la cintura y obligó a los turistas a huir desesperadamente hacia la avenida Peralta Ramos.

“La gente está saliendo de lado ahora. No sabés cómo está corriendo la gente para el lado de la avenida Peralta Ramos, directamente. Mire cómo se ve la marea, algo pasó”, relató Carna.

Una víctima fatal y decenas de heridos A pesar de que en el centro de Mar del Plata el impacto fue levemente menor, en las zonas del norte la subida del agua fue "más incisiva". La tragedia mayor ocurrió en las localidades de Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, donde el oleaje extremo provocó la muerte de Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años que residía en Francia y estaba de visita en el país.