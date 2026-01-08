El incómodo cruce de Carmen Barbieri con Fede Bal y su novia: "Eve no me quiere..."

Luego de que Fede Bal estuviera como invitado en el programa de Olga que conduce su novia, Evelyn Botto , los interceptó un móvil del programa que conduce Carmen Barbieri . Con un tono dramático, la exvedette le reclamó a su hijo por qué no accedían a salir en vivo con ella: “Eve no me quiere…”, acusó.

“Con Carmen” es el programa de El Nueve donde sucedió el intercambio, luego de que el actor participara de “Tapados de laburo”, el ciclo de streaming, que sale durante el verano en Mar del Plata .

Apenas comenzó la charla, Barbieri lanzó la primera chicana: aseguró que tuvo que “arrodillarse” para conseguir la nota y reclamó que su hijo había intentado esquivar entre la multitud.

“Estoy desesperada porque Eve se fue y no me quiere dar la nota”, lanzó entre quejidos y risas tensas. Bal intentó bajar la tensión y le explicó que, como estaban a la salida del programa, había mucha gente alrededor que esperaba para saludarla, al igual que a ella cuando hacía temporada de teatro en “La Feliz”. La respuesta de Carmen fue inmediata: “La gente no es tu madre”.

Fede terminó gritándole entre los fanáticos a Evelyn: “Tu suegra te reclama y está enojada” . Finalmente, la conductora se sumó a la charla, donde Barbieri no perdió oportunidad de remarcar que había hecho todo lo posible para conseguir aunque sea un saludo de ambos.

“Estamos rebien. Acabamos de hacer una nota re linda en Olga. Él vino a charlar acá un rato, jugamos, gané y estamos acá compartiendo el verano después de un viaje re lindo y de pasar Navidad”, comentó Evelyn cuando logró acercarse al móvil y le preguntó a la exvedette si iba a ir a la costa porque la gente la reclama.

Carmen poco dispuesta a dejar ir lo que tomó como un desplante, les preguntó que, de ir, si la iban a recibir. “Porque el tema es si va a haber lugar cuando yo vaya. No en la misma cama, digo en una habitación", replicó.

El cierre, un poco más ameno, Carmen se ofreció a cocinarles y Evelyn dijo que estaba para un pastel de papa. Luego de decirle suegra, la conductora de El Nueve, cerró: “Me encanta esta pareja. Lo único que quiero es que sean felices”.