14 de enero de 2026 - 21:23

Mar del Plata: revelaron la autoría y el valor del cuadro robado por los nazis que reapareció tras 80 años

La Justicia confirmó quién pintó el cuadro saqueado por el régimen nazi que fue hallado en una casa de Mar del Plata y cuánto podría valer en el mercado.

Peritajes oficiales determinaron la autoría de “Retrato de una dama”, una obra robada durante la ocupación nazi en los Países Bajos, y que reapareció en Mar del Plata.

Peritajes oficiales determinaron la autoría de “Retrato de una dama”, una obra robada durante la ocupación nazi en los Países Bajos, y que reapareció en Mar del Plata.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Peritajes oficiales determinaron la autoría de “Retrato de una dama”, una obra robada durante la ocupación nazi en los Países Bajos, y que reapareció en Mar del Plata. El informe confirmó su autenticidad, su pertenencia a la colección de un marchante judío y estimó su valor económico, despejando dudas que se arrastraban desde su hallazgo en una vivienda particular.

Leé además

Un programa captó en vivo el momento de una ola gigante en Mar del Plata  

Pánico en Mar del Plata: un programa de TV captó en vivo el momento de la ola gigante

Por Redacción Sociedad
Yair Amir Mano Núñez, la víctima del meteotsunami.

Identificaron a la víctima fatal del meteotsunami en Santa Clara del Mar: vivía en Francia y estaba de visita

Por Redacción Sociedad

Finalmente, parte del enigma quedó aclarado. La Unidad Fiscal de Mar del Plata recibió los resultados de los estudios técnicos realizados sobre el cuadro “Retrato de una dama”, una obra sustraída durante la Segunda Guerra Mundial al comerciante de arte judío Jacques Goudstikker y que, décadas después, apareció en una casa de esa ciudad balnearia.

Según informó el sitio Fiscales, los peritajes fueron encargados por el fiscal general Daniel Eduardo Adler y estuvieron a cargo de los especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo. El informe confirmó que la pintura no pertenece a Giuseppe Ghislandi, conocido como Fra’ Galgario, como se creyó durante años, sino que puede atribuirse al artista italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, apodado “Il Pitocchetto”.

El momento en que la obra de arte fue llevada a los tribunales de Buenos Aires
El momento en que la obra de arte fue llevada a los tribunales de Buenos Aires

El momento en que la obra de arte fue llevada a los tribunales de Buenos Aires

El valor de la obra

Además de identificar al autor, los expertos establecieron que la obra, robada hace más de 80 años, tendría un valor aproximado de 250.000 euros. También certificaron su autenticidad y comprobaron que formaba parte de la colección de Goudstikker, quien poseía más de 1.100 piezas en su galería de Ámsterdam, muchas de las cuales fueron apropiadas por altos funcionarios del Tercer Reich.

El cuadro había permanecido desaparecido desde la guerra hasta que una investigación periodística permitió localizarlo colgado en el living de una vivienda en Mar del Plata, propiedad de Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso. Kadgien es hija de Fiedrich Gustav Kadgien, un financista vinculado al régimen nazi. Tras diversas instancias judiciales, la obra quedó finalmente bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La casa en Mar del Plata donde estaba el cuadro
La casa en Mar del Plata donde estaba el cuadro

La casa en Mar del Plata donde estaba el cuadro

Durante un tiempo se creyó que la mujer retratada pertenecía a la familia Colleoni, de Bérgamo, y que la pintura era obra de Fra’ Galgario. Sin embargo, consultas realizadas a instituciones italianas descartaron esas hipótesis y reforzaron la atribución a Ceruti, destacado exponente del Settecento italiano, nacido en Milán en 1698 y fallecido en 1767.

El análisis técnico incluyó el estudio de documentación histórica y registros del Instituto Neerlandés de Historia del Arte, donde se halló una fotografía coincidente con la obra recuperada. También se evaluó su estado de conservación, considerado estable pese a presentar roturas e intervenciones previas.

La investigación judicial continúa y ahora busca determinar cómo el cuadro llegó a manos del matrimonio Kadgien-Cortegoso. Ambos enfrentan una acusación por encubrimiento agravado, en una causa vinculada a delitos de lesa humanidad, mientras se intenta completar el recorrido histórico de la obra desde su saqueo hasta su reaparición en Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mini tsunami en Santa Clara del Mar: reportan un muerto por olas gigantes.

Meteotsunami en la Costa Atlántica: reportaron un muerto y varios heridos por olas gigantes

Por Redacción Sociedad
Rugby. Santiago Gómez Cora, entrenador de Argentina siete

Argentina Siete con el oro en el seven de Rugby Mar del Plata

Por Redacción Deportes
Carmen Barbieri reclamó a su nuera en pleno móvil en vivo en Mar del Plata.

El incómodo cruce de Carmen Barbieri con Fede Bal y su novia: "Eve no me quiere..."

Por Redacción Espectáculos
Cuánto cuestan unas vacaciones este verano 2026 para una familia de cuatro personas

Cuánto cuesta vacacionar hoy en Brasil, Mar del Plata y Bariloche: cuál sale más barato

Por Redacción Economía