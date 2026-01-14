Mar del Plata: revelaron la autoría y el valor del cuadro robado por los nazis que reapareció tras 80 años

La Justicia confirmó quién pintó el cuadro saqueado por el régimen nazi que fue hallado en una casa de Mar del Plata y cuánto podría valer en el mercado.

Peritajes oficiales determinaron la autoría de “Retrato de una dama”, una obra robada durante la ocupación nazi en los Países Bajos, y que reapareció en Mar del Plata. El informe confirmó su autenticidad, su pertenencia a la colección de un marchante judío y estimó su valor económico, despejando dudas que se arrastraban desde su hallazgo en una vivienda particular.

Finalmente, parte del enigma quedó aclarado. La Unidad Fiscal de Mar del Plata recibió los resultados de los estudios técnicos realizados sobre el cuadro “Retrato de una dama”, una obra sustraída durante la Segunda Guerra Mundial al comerciante de arte judío Jacques Goudstikker y que, décadas después, apareció en una casa de esa ciudad balnearia.

Según informó el sitio Fiscales, los peritajes fueron encargados por el fiscal general Daniel Eduardo Adler y estuvieron a cargo de los especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo. El informe confirmó que la pintura no pertenece a Giuseppe Ghislandi, conocido como Fra’ Galgario, como se creyó durante años, sino que puede atribuirse al artista italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, apodado “Il Pitocchetto”.

El momento en que la obra de arte fue llevada a los tribunales de Buenos Aires El momento en que la obra de arte fue llevada a los tribunales de Buenos Aires Gentileza El valor de la obra Además de identificar al autor, los expertos establecieron que la obra, robada hace más de 80 años, tendría un valor aproximado de 250.000 euros. También certificaron su autenticidad y comprobaron que formaba parte de la colección de Goudstikker, quien poseía más de 1.100 piezas en su galería de Ámsterdam, muchas de las cuales fueron apropiadas por altos funcionarios del Tercer Reich.

El cuadro había permanecido desaparecido desde la guerra hasta que una investigación periodística permitió localizarlo colgado en el living de una vivienda en Mar del Plata, propiedad de Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso. Kadgien es hija de Fiedrich Gustav Kadgien, un financista vinculado al régimen nazi. Tras diversas instancias judiciales, la obra quedó finalmente bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.