Luis Brandoni se enojó con Robert De Niro: los motivos detrás de la “guerra declarada”

La llegada de Robert de Niro a Argentina el pasado sábado revolucionó la city porteña. El actor de Hollywood está en pleno rodaje de “Nada”, una serie de Star+ que tiene a Luis Brandoni como protagonista. Según lo revelado por Rodrigo Lussich, el actor argentino se habría enojado por los incumplimientos del estadounidense.

Robert de Niro aterrizó el sábado en un avión privado y a las horas llegó su mujer Tiffany Chen y Helen Grace, la hija menor del artista. Se encuentra filmando ‘Nada’, una serie de 5 capítulos Star+ que protagoniza Luis Brandoni.

Robert de Niro se hospeda en la suite presidencial del Four Season

En el rodaje de la serie, habrían surgido algunos encontronazos entre las celebrities. Rodrigo Lussich, periodista de ‘Socios del Espectáculo’, contó: “Hay una guerra declarada entre dos socios que no llegaron a buen puerto y que acaban de empezar una gestión prácticamente imposible. Se pudrió todo en la filmación de la serie para la que vino especialmente De Niro a Argentina”.

El personaje de De Niro en la serie será un amigo extranjero del que encarnará Brandoni. A pesar de que, según relató “Beto” públicamente los últimos días, su relación de amistad nació hace más de 30 años a instancias del mutuo conocimiento con Lito Cruz y lleva ya muchos años, las versiones de pelea no tardaron en surgir.

“Robert De Niro, que está enloquecido con los fans, tiene un doble, llega tarde a las grabaciones y Brandoni se emputeció, y dijo ‘Yo no grabo más a la mañana porque llego a las seis de la mañana al set y De Niro manda a su doble’”, agregó Lussich.

Ya comenzó con las filmaciones

“Hay una fiebre con la llegada de Robert, todos hablan de él, vino con su novia. Está aquí, no quiere que se le acerque la gente enojado, pero Luis Brandoni se hinchó los huevos de Niro”, repitió el periodista.

“Yo vi una imagen en la que están los dos del brazo”, acotó Adrián Pallares. “Sí, son amigos, pero a la hora de laburar el tipo quiere puntualidad. No se llevan mal. Lo que dijo Brandoni es ‘No vengo más a la mañana porque De Niro llega tarde, no me hagan madrugar al pedo”, dijo Lussich.

Robert de Niro en Argentina.

De qué tratará la serie de Robert De Niro y Luis Brandoni

Según confirmaron a Télam fuentes de la plataforma de streaming de Disney, las grabaciones de la serie iniciaron el lunes 25 de abril en diferentes escenarios porteños.

“Nada” será una comedia dramática de cinco episodios centrada en Manuel (Brandoni), un crítico gastronómico y referente de la cultura porteña que sufre una crisis personal por el fallecimiento de la empleada doméstica con la que contó por 40 años.

Sin habilidad para valerse por sí mismo en las tareas de la casa, y mal financieramente tras despilfarrar su dinero, el ingreso de una nueva empleada más joven a su hogar significará un choque tanto generacional como cultural.

Algunos de los miembros del elenco confirmados son Daniel Aráoz, Gastón Cocchiarale y Enrique Piñeyro, en tanto que se espera también que Guillermo Francella tenga una participación. El guion fue escrito por Cohn, Duprat y Emanuel Diez, mientras que la producción cuenta además con el asesoramiento culinario de los chefs Francis Mallmann y Narda Lepes.