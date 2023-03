Lucía Caruso: “Sueño con hacer la música para la Fiesta de la Vendimia”

Lucía Caruso es mendocina. A los 19 años se fue a Nueva York y desde allí conquistó el mundo. Es compositora, pianista y junto a su marido, Pedro Henriques Da Silva, fundó la Manhattan Camerata, una innovadora orquesta de cámara. Caruso, además, acuñó el término música transclásica, para definir un estilo único de composición. Basado en la técnica clásica, sus composiciones mezclan la improvisación con elementos de diversas culturas e incorporan instrumentos del mundo en una variedad de estilos y géneros.

Lucía Caruso fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas para representar a la Argentina en el Día Internacional de la Mujer junto a la Sinfónica de la ONU. Son en total ocho mujeres de distintas partes del mundo que van a desplegar su talento en un día tan simbólico en el que la lucha por los derechos de las mujeres tiene que tomar cada vez más fuerza.

La artista mendocina convocada por la ONU en la asamblea del Día Internacional de la Mujer

Sobre la convocatoria, Lucía se muestra feliz. Y es que la obra que ella va a presentar en muy importante en su vida. “Es muy importante para mí porque es como mi culminación como compositora y pianista. Yo en Mendoza me formé como pianista. La composición la desarrollé una vez ya viviendo acá en Nueva York. Es mi primer Concierto para Piano y Orquesta, que yo escribo e interpreto”.

La participación de mujeres música en este evento de la ONU visibiliza la dura lucha que muchas han tenido que encarar para copar un espacio históricamente dominado por hombres. Lucía, por supuesto, no es ajena a esto y reflexiona sobre las dificultades a las que tiene que enfrentarse una artista por el simple hecho de ser mujer.

“Se nota la falta de mujeres en composición y dirección orquestal. Hace un tiempo atrás, sólo un 16 o un 20% de obras de mujeres se programaban en las orquestas principales en el mundo. En el caso de la música en el cine, es más grave. Actualmente hay un 6% de mujeres escribiendo música de películas reconocidas en Hollywood. La primera vez en la historia del cine que ganó un Oscar una mujer por mejor banda sonora fue en el 2020 con ‘Joker’ “. Lucía se refiere a la compositora Hildur Guðnadóttir.

Lucía está convencida de que la falta de mujeres en el ambiente artístico de la música tiene que ver con la entrega y dedicación que requiere este trabajo. “Las estadísticas muestran que hay más hombres que mujeres haciendo este tipo de trabajo y tiene que ver con lo estresante y sacrificado de ser compositoras, especialmente de películas y para orquesta, porque es muy demandante. Tienes que estar siempre ahí, pendiente de los ensayos y las grabaciones, noches enteras repasando las partituras. A eso se suman los viajes cuando te llaman de un país o de otro. Tienes que estar ahí encima de un avión de acá para allá y preparando música constantemente con mucha concentración”.

Para ser más clara, Lucía nos habla de “Forte”, el documental que ella protagoniza junto a otras dos artistas, una noruega (Eldbjorg Hemsing) y otra rusa (Tatiana Berman), en el que justamente se pone la mirada sobre las mujeres músicas. Caruso, además de contar su historia, le puso música al documental.

En este trabajo audiovisual, paradójicamente dirigido por David Donnely, un hombre, las tres mujeres cuentan su historia y en el caso de Tatiana Berman, lo difícil que fue para ella enfrentarse a la decisión de tener hijas o continuar con su exitosa carrera en la música, algo que supo balancear de manera superlativa porque en definitiva las mujeres podemos con todo.

Para Lucía las cosas tampoco fueron fáciles. Por suerte en su camino se cruzó la Sorel Organization, una asociación que tiene como misión “ampliar las oportunidades y ampliar los límites para las mujeres músicas en los campos de la dirección, la composición, la composición de películas, la interpretación, el liderazgo artístico, la educación y la erudición”, según reza su página web.

”Es una carrera complicada, difícil, en la que tenés que dar mucho de vos si querés, de verdad, vivir de esto. Yo he tenido que luchar un montón. Desde que llegué a Nueva York la Sorel Organization me apoyó muchísimo y es un honor para mí que me elijan para ser parte de esta asociación”, reconoce.

La Sorel Organizatión sponsoreó las grabaciones de su importante Concierto de Piano y Orquesta, que la mendocina tuvo el honor de grabar junto a la Academy of St. Martin in the Fields en Abbey Road Studios, en Londres. El talento de Lucía no conoce de fronteras, pero su corazón tiene un lugar especial para Mendoza.

“Tengo muchos recuerdos hermosos de Mendoza. Tengo familia, amigos y sí, extraño mucho. A mí me encanta Mendoza, tiene una magia muy especial. Me encontré en Barcelona con un amigo mendocino y músico y justo era otoño, nos pusimos los dos a jugar con unas hojas amarillas y grabamos un video con la música de ‘Otoño en Mendoza’. La magia que tiene Mendoza no está en ningún otro lado, es algo que no se explica”, reflexiona.

Lucía y su mamá, de paseo por Mendoza

Siendo de Mendoza y dedicada a la música, es casi una obligación preguntarle por la Vendimia. Lucía confiesa que nunca hizo música para la fiesta más grande de los mendocinos y no puede esconder la emoción que le provoca la ilusión de poder hacerlo. “Me encantaría. He soñado por mucho tiempo poder hacer algo para la Fiesta de la Vendimia. Poder componer o tocar algo en la fiesta significaría mucho para mí”, concluye.