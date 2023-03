Este sábado se registró un temblor en Mendoza y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos mendocinos se lo tomaron con humor, mientras que otros manifestaron el temor y contaron el mal momento que vivieron.

De acuerdo a lo informado por el Inpres, el sismo fue de 4,9 grados en la escala de Richter y se sintió con fuerza en varios puntos del Gran Mendoza.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 74 kilómetros al sureste de Mendoza; 193 km al oeste de San Luis y 39 km al sur de San Martín.

Los mejores memes y comentarios tras el temblor de este sábado: “Es como si pase un subte pero sin subte”

LAS REACCIONES

Varios usuarios dejaron sus sensaciones tras el temblor. Algunos de ellos, describían la situación con temor mientras que otros no perdieron la oportunidad para dejar divertidos memes. “De repente se me empezó a mover la cómoda y mis perros salieron corriendo. Casi me muero del susto”, escribió una usuaria.

“Primer temblor que siento en Mendoza y mi primer pensamiento fue: ´Tengo que entrar a Twitter´. Igual es como que pase un subte pero sin subte”, afirmó Gabi víaTwitter.

Otra internauta, aprovechó para contar su experiencia con una delicada poesía: “Mendoza tiene la uva que engendra el vino, paisajes que son pinturas de matices increíbles y el temblar de la tierra cuando respira profundo”.

Los mejores memes y comentarios tras el temblor de este sábado: “Es como si pase un subte pero sin subte”.

Por otro lado, si bien fue cerca de las 13:00, el temblor tomó por sorpresa a varios mendocinos que aún estaban en la cama: “Algo muy normal acá en Mendoza decir ´me despertó el temblor´”, bromeó una usuaria. “Miércole que se me movió el piso....”, escribió otro. “Yo pensé que era la resaca pero parece que no”, confesó otro internauta que al parecer festejó de más San Patricio.

Por último, un usuario cordobés, vía Twitter, contó: “Temblor moderado y corto se percibió en edificios altos de Córdoba, el epicentro sería Mendoza”.