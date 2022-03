Los looks más osados de las famosas e influencers argentinas que lo dieron todo en el Lollapalooza

El fin de semana, el Lollapalooza Argentina copó todas las redes sociales ya que miles y miles de personas asistieron al festival que tuvo lugar en el Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires. Las famosas e influencers no quisieron perderse la gran fiesta de la música y no pasaron desapercibidas con sus looks.

Del viernes 18 al domingo 20 de marzo tuvo lugar uno de los eventos más esperados del año al que asistieron más de 100 mil personas por día y al que no faltaron los famosos que fueron a presencial el evento para disfrutar de los shows de las grillas encabezadas por Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Martin Garrix, Doja Cat, Machine Gun Kelly y Jane´s Addiction.

Como todo festival, los asistentes lo dieron todo con sus outfits llamativos en los que se destacaron los colores, las transparencias, los engomados y por supuesto, los accesorios de todo tipo.

Dentro de los más osados se destacan la abogada y periodista, Alejandra Maglietti, quien fue dos veces al evento. El primer día lució un corpiño con brillos, un pantalón transparente negro con un bombachón debajo y le sumó un cinturón y una campera dorada.

El segundo día optó por un top negro con aberturas, un pantalón negro engomado y una campera negra de cuerpo con tachas y apliques. Además sumó bijouterie y un cinturón para levantar aún más el look.

Alejandra Maglietti en el Lollapalooza 2022.

Otro de los looks sensuales fue el de Romina Malaspina. Fiel a su estilo, lució un pantalón largo de negro brillante, un top negro con escote y aberturas, y una campera inflada rosada. A eso le sumó, guantes, una gorra y riñonera plateada, súper canchera.

Romina Malaspina en el Lollapalooza 2022.

Agustina Cassanova también optó por un look total black y sensual. La periodista fue dos días al Lollapalooza. El primero usó un top negro transparente con cuello alto, un pantalón negro con un detalle de hebilla y guantes transparentes que hacían juego con el top.

El segundo día usó un vestido corto azul de mangas largas, un gorro rojo, lentes, borcegos caña alta y medias de red que le dieron el toque canchero.

Agus Cassanova en el Lollapalooza 2022.

Mucho estilo en el Lollapalooza 2022

Agustina Agazzani también dijo presente en el festival. Para la ocasión usó un maxibuzo con capucha en color rosa, medias en el mismo tono y le sumó una campera larga de cuero negra y una cartera rosada. “La panterita rosa con la compañía perfecta”, escribió la modelo al pie de su publicación.

Agustina Agazzani en el Lollapalooza 2022.

Sofía Jujuy Jiménez también dijo presente con un look un poco más sencillo. La modelo optó por una remera negra, falda engomada con cierre, un blazer negro largo, borcegos negros y como accesorios usó una gorra negra y la infaltable riñonera.

“Tremenda energy la del #lolapalooza. Que locura hermosa ver TANTA gente gozando y disfrutando de ALTOS shows y de todo lo que se vive ahí. Saludarnos personalmente, abrazarnos, todo increíble!!! AmeAmeAme”, escribió Jujuy sobre su experiencia.

Sofía Jujuy Jiménez en el Lollapalooza 2022.

Finalmente, Flor Jazmín Peña, quien apostó al color. La bailarina e influencer usó un top naranja de mangas largar con cierre, un jean mom tiro bajo, que dejó ver su ropa interior, una riñonera y lentes de sol.

Flor Jazmín Peña