Los expertos advierten: dormir con la ventana abierta puede afectar tu cuerpo aunque descanses toda la noche

Un estudio revela que el ruido urbano dispara el cortisol y el riesgo cardiovascular, incluso si sentís que descansaste profundamente toda la noche.

Esta es la razón por la cual expertos no recomiendan dormir con las ventanas abiertas.

Dormir con la ventana abierta parece la solución ideal para refrescar el dormitorio en las noches de verano. Sin embargo, expertos de la Universidad Johannes Gutenberg advierten que este hábito puede ser perjudicial para la salud. El problema no es la temperatura, sino el impacto del ruido ambiental en el sistema nervioso.

El cuerpo humano mantiene un estado de alerta constante, incluso durante el sueño profundo. Los sonidos urbanos, desde motores hasta conversaciones, activan una respuesta de estrés biológico. Aunque la persona no llegue a despertarse, el pulso se acelera y la presión arterial sube de forma imperceptible.

¿Por qué el ruido nocturno dispara el cortisol? La investigación académica demuestra una conexión directa entre los ruidos que se filtran por la ventana y la producción de cortisol. Esta hormona, mantenida en niveles altos durante la noche, contribuye al aumento del colesterol y genera una carga excesiva en el sistema cardiovascular. Es un proceso que degrada la calidad del descanso de forma silenciosa.

Este fenómeno tiene una raíz evolutiva. Para los antepasados humanos, los ruidos nocturnos eran señales de peligro inminente, como la cercanía de un depredador. Hoy, esa "alarma interna" sigue activa y reacciona ante el portazo de un auto o el bullicio de la calle, impidiendo que el cerebro desconecte totalmente.

¿Cómo evitar los riesgos de dormir con la ventana abierta? Según la revista Noise & Health, la exposición continua al ruido ambiental urbano se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. En las ciudades, los niveles de sonido rara vez bajan lo suficiente como para permitir un reposo absoluto. Esto convierte a la ventilación nocturna en un factor de riesgo para el bienestar a largo plazo.

Los expertos sugieren cambiar la estrategia de ventilación para no sacrificar el aire puro. Lo ideal es abrir las ventanas completamente un par de horas antes de acostarse para enfriar la habitación. Una vez iniciado el sueño, la ventana debe permanecer cerrada para bloquear los estímulos sonoros externos, especialmente en zonas de tráfico. Otra opción recomendada es ventilar durante las primeras horas de la mañana, cuando el entorno suele ser más silencioso. Para quienes necesitan circulación de aire constante, el uso de ventiladores silenciosos o purificadores de aire funciona como una barrera efectiva contra los ruidos de la calle sin comprometer el clima del dormitorio.