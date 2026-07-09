9 de julio de 2026 - 10:28

El error que casi todos cometen con la toalla de baño: cada cuánto hay que lavarla, según expertos

Cambiar la pieza cada dos días es innecesario, pero superar la semana convierte el tejido en un criadero de hongos y bacterias peligrosas para la salud.

¿Cada cuánto es correcto lavar la toalla del baño?

¿Cada cuánto es correcto lavar la toalla del baño?

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Por Sofía Serelli

Especialistas en higiene residencial determinaron que el intervalo exacto para renovar la toalla de baño es de una vez por semana. Este plazo impide que la humedad acumulada en las fibras facilite la proliferación de microorganismos nocivos, evitando así olores desagradables y el desarrollo de patologías dermatológicas en ambientes con poca ventilación.

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La higienización correcta de los elementos del hogar resulta vital para el bienestar de toda la familia. Muchas personas optan por lavar estas piezas cada dos días, mientras que otras aguardan más de una semana completa. Sin embargo, el acúmulo de bacterias ocurre de forma acelerada cuando el tejido permanece húmedo tras el uso diario. El vapor acumulado en los baños, especialmente en departamentos de tamaño reducido, agrava la situación al dificultar el secado completo de las fibras.

¿Cómo cuidar la toalla para evitar bacterias y hongos?

El contacto directo de la piel con un tejido contaminado favorece la aparición de alergias severas y picazón constante por todo el cuerpo. En contextos de uso compartido, la falta de cuidado adecuado facilita la transmisión de infecciones por virus intestinales o micosis dolorosas. Cuando la toalla presenta suciedad visible antes de los siete días, el proceso de lavado debe adelantarse para proteger la salud.

Para mantener la integridad estructural de las piezas, los expertos recomiendan estos cuidados:

  • Lavar con agua fría, tanto a mano como a máquina, para evitar el desgaste y conservar la suavidad de los hilos.
  • Sumar media taza de vinagre blanco durante el ciclo de lavado: rompe las moléculas de suciedad y elimina el mal olor sin químicos pesados.
  • Secar las toallas en lugares ventilados y a la sombra para evitar la proliferación de hongos.
  • Reducir el uso de suavizantes convencionales, ya que pueden afectar la capacidad de absorción del material.
  • Separar los tejidos por categorías durante el lavado para evitar el roce excesivo entre fibras y prolongar su vida útil.

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