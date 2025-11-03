3 de noviembre de 2025 - 19:35

Los 6 nutrientes que no deben evitarse después de los 40 años: mejoran la actividad cerebral

Existen ciertos nutrientes que pueden ayudar a mantener la memoria, la concentración y la claridad mental con el paso del tiempo.

La clave es incorporar estos nutrientes de forma sencilla en la alimentación diaria sin cambios extremos.

Foto:

WEB
Por Redacción

A partir de los 40 años, el cerebro comienza a experimentar cambios naturales relacionados con el envejecimiento celular. De hecho, muchas personas notan pequeñas variaciones en la memoria reciente, en la agilidad para recordar palabras o en la concentración sostenida. Por eso, 6 nutrientes pueden funcionar como una herramienta para favorecer la salud cerebral y apoyar la función cognitiva.

Entre esos 6 nutrientes se destacan distintos componentes en los que cada uno cumple un rol distinto, pero todos actúan de manera complementaria para mejorar la comunicación entre neuronas, reducir la inflamación y favorecer la energía celular. Todos pueden incorporarse fácilmente a través de alimentos cotidianos sin recurrir a suplementos.

nutrientes cerebro
En qué alimentos se encuentran los nutrientes que favorecen la memoria y la concentración

Omega 3

  • Son esenciales para la estructura de las células cerebrales. Se encuentran en pescados como sardinas, salmón y caballa, pero también en semillas como chía y lino, que pueden agregarse a yogures, panes o ensaladas.
  • Estos ayudan a mejorar la comunicación entre neuronas y la flexibilidad de las membranas celulares.

Vitaminas del grupo B

  • Especialmente B6, B9 y B12. Están relacionadas con la producción de neurotransmisores y se encuentran en verduras de hoja verde, legumbres, carnes magras y huevos.
  • Consumir estos alimentos con regularidad puede ayudar al cerebro a mantener su funcionamiento interno de forma eficiente.

Vitamina D

  • Este nutriente el cuerpo lo sintetiza con la exposición al sol. También favorece procesos cerebrales relacionados con el estado de ánimo y la memoria. Además puede encontrarse en pescados grasos y lácteos fortificados.

Potasio y magnesio

Estos nutrientes ayudan a regular los impulsos eléctricos del cerebro.

  • El potasio está presente en bananas, tomate y batata, mientras que el magnesio se encuentra en frutos secos, avena y espinaca.
  • Agregar estos alimentos en el desayuno o la merienda puede mejorar la función neuromuscular y cognitiva de forma simple y constante.
nutrientes
Cómo incorporar a la alimentación un nutriente como la colina para la función neuronal

La colina es uno de los nutrientes menos mencionados pero más relevantes para la memoria y el aprendizaje, porque forma parte de la acetilcolina, un neurotransmisor clave en la comunicación cerebral. A partir de los 40 años, su presencia en la alimentación puede contribuir a sostener la agudeza mental y la capacidad de recordar información cotidiana.

  • Los alimentos con mayor concentración de colina son los huevos, el hígado, las legumbres y algunos frutos secos.
  • Consumir un huevo por día es una de las formas más sencillas de asegurar un aporte adecuado de este nutriente.
  • Otra manera es incluir garbanzos en ensaladas o preparar hummus casero para acompañar comidas o picadas.

De hecho, la fuente de nutrición de la Universidad de Harvard estudió que la combinación de colina con omega 3 puede marcar un impacto positivo en la salud cerebral a largo plazo. Por eso, también es útil acompañar estos nutrientes con verduras y frutas variadas para asegurar antioxidantes que protegen las células del daño asociado al envejecimiento.

nutrientes cerebro 4
Mantener una alimentación equilibrada y rica en nutrientes específicos como omega 3, vitaminas B y D, potasio, magnesio y colina puede favorecer la memoria, la claridad mental y la energía del cerebro después de los 40 años. Estos nutrientes no necesitan dietas complicadas ni la sumatoria de suplementos.

