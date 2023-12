Le suspendieron el vuelo a 13 desconocidos, se unieron para alquilar una camioneta y vivieron una aventura de película

En un giro de eventos digno de una película, trece desconocidos se unieron en una épica travesía después de que sus planes de vuelo se desmoronaran en diciembre del año pasado. La historia comenzó con la cancelación inesperada de un vuelo de Orlando a Knoxville, llevando a los viajeros a tomar una decisión espontánea que cambiaría sus vidas.

Alanah Story, una de las pasajeras, documentó la odisea en una serie de videos publicados en TikTok, compartiendo la inusual historia que capturó la atención de las redes sociales. La mezcla realista de la situación y el entusiasta reparto de personajes cautivaron rápidamente a los usuarios.

Increíble odisea: desconocidos formaron una inesperada “familia de la camioneta” tras la cancelación de un vuelo. Foto: CNN/Laura Cordero.

Los trece aventureros, provenientes de diversos rincones del mundo, tenían motivos diferentes para viajar ese día. Carlos Cordero, quien emergió como el conductor principal y líder de facto, junto con su entonces prometida, Laura Puckering, llevaban a su hija adolescente Mikayla Puckering a visitar la Universidad de Tennessee. Alanah y su madre, Renee Fortner, regresaban de unas vacaciones en la playa. Mientras tanto, Michelle Miller, conocida como @thefarmbabe, tenía una ponencia en una conferencia en Knoxville y el tiempo corría en su contra.

En un tono jocoso, el grupo adoptó la vibra de “esto podría ser una película”. Bromas sobre tropos de películas de terror, chistes sobre parar en la licorería y la participación de Michelle por los aperitivos se convirtieron en parte integral de su travesía compartida.

Las redes sociales se involucraron profundamente con el viaje, identificándose con los diversos personajes de la camioneta. Mientras los TikToks de Alanah ganaban seguidores, los desconocidos se conocían entre sí durante el largo viaje nocturno.

Después de llegar a Knoxville cansados pero felices, el grupo se dispersó en diferentes direcciones, pero con la promesa de mantenerse en contacto. Se creó un chat grupal titulado “Not fast, just furious” (No rápido, solo furiosos), en referencia a su historia y a la franquicia cinematográfica de temática automovilística que inspiró su nombre.

La noche en la camioneta forjó amistades sólidas, dando lugar a estancias de fin de semana en las casas de unos y otros, fiestas de Nochevieja, domingos de Super Bowl, noches de bolos, minigolf y karaoke. La unión llegó a su punto álgido cuando Laura y Carlos se casaron a principios de año, extendiendo una invitación a toda la “Familia de la camioneta” que formaron en aquella inolvidable travesía.

Seis de los pasajeros, Laura, Carlos, Mikayla, Alanah, Renee y Michelle le contaron a CNN Travel sobre la inusual experiencia. “Es genial que esto ocurriera por la casualidad de que se cancelara un vuelo. Conocimos a gente estupenda de la que seguimos siendo amigos de verdad”, dijo Alanah.

La historia de Mikayla, de 17 años, y su travesía para llegar a la Universidad de Tennessee se convirtió en una parte atractiva de la historia para aquellos que siguieron el viaje el año pasado. A pesar de los contratiempos, Mikayla logró realizar la gira universitaria, siendo recibida como una celebridad a su llegada, un recuerdo que ella y sus padres evocan con incredulidad y gratitud.

Aunque Mikayla finalmente optó por la Universidad Estatal de Pensilvania, no deja de sorprenderse al descubrir que su historia se hizo viral y las personas la reconocen como uno de los pasajeros varados. “Me dijo: ‘Espera, ¿tú has hecho esto?’ Y yo le dije: ‘Sí, fui yo’”, compartió Mikayla riendo.

El sentimiento de que “todo ocurre por alguna razón” prevaleció entre los extraños que se convirtieron en amigos durante el último año. Este sentido de conexión se hizo evidente en eventos como la boda de Laura y Carlos, donde celebraron el matrimonio de una pareja a la que apenas conocían seis meses antes.

“Ahora son como de la familia”, dijo Alanah. “Siempre que estamos juntos nos lo pasamos muy bien. Y eso es lo que hicimos en su boda. Nos lo pasamos en grande”.

LA “FAMILIA DE LA CAMIONETA” FANTASEA CON UNA PELÍCULA

A pesar de ciertos celos por la comodidad aparente de la camioneta de la película, el grupo se divierte con la idea de que su historia se haya convertido en un largometraje. Algunos sugieren que un documental podría ser la mejor manera de contar su historia sin dramatizaciones.

Recientemente, el grupo celebró el primer aniversario de su encuentro en el aeropuerto internacional de Orlando y discutió la posibilidad de realizar otro viaje en grupo, esta vez planificado y más cómodo.

