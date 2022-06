Le pidió a su papá que eligiera una torta y su reacción se volvió viral: “¿Al Minion le agarró covid?”

Una joven de 18 años compartió una conversación que mantuvo con su padre sobre el emprendimiento de una conocida. La reacción del hombre fue tan espontánea como graciosa y en cuestión de horas se volvió viral.

La charla quedó grabada en un video que posteriormente fue compartido en TikTok. Allí, Juana le contó a su padre que una amiga estaba vendiendo tortas infantiles y que quería apoyarla.

Para ello, le envió varias fotografías de las supuestas tortas para que eligiera alguna. Un ojo entrenado hubiera notado que los precios eran muy bajos.

El padre de Juana no quedó muy convencido con el producto pero aun así estaba dispuesto a comprar algo. " Cualquiera, Juana. Elegila vos. Decile que haga un lemon pie y le compramos”, dijo.

Ante la reacción del hombre, la joven siguió mandando fotos pero de tortas “en 3D”. Primero apareció una torta poco feliz de Peppa Pig y otra parecida a una garrapata.

Gentileza @juasavastano

“¿¡Qué 3D!? Juana, decile que haga de esas que salen todos los días. Lemon pie, cheesecake, pastafrola, torta de manzana”, respondió el hombre entre carcajadas.

“Esas, si son ricas, la gente le va a volver a comprar. Las otras se la van a comprar una vez de compromiso y después no le van a comprar más, Juana, porque son un desastre”, advirtió.

“Le dijimos que haga tortas normales, que capaz la gente come más. Pero dice que empezó un curso virtual de pastelería infantil. Acá hizo de Cars, zafa más”, explicó la chica.

Lo que siguió fue una hilarante respuesta por parte del padre: “Le fallaba el Internet, se le cortó en la mitad de la clase. Dejate de joder, que haga un curso de las otras, decile, ¿Qué zafa? Está hecho mierda. Volcó ese auto”, bromeó.

“¿Qué le pasó a Bob Esponja? ¿Se cayó del décimo piso? ¿Qué le pasó al Minion? ¿Le agarró covid?”, continuó el hombre entre risas. Posteriormente, Juana compartió el video en su cuenta de Tiktok y en pocas horas alcanzó 1.4 millón de visualizaciones en TikTok.

Gentileza @juasavastano

La verdad detrás del video de las “tortas desastrosas”

En diálogo con Todo Noticias, Juana contó la verdad sobre la cómica conversación y qué fue lo que la llevó a grabar a su padre.

“No me esperaba tanta repercusión. En mi casa igual siempre hacemos el chiste de que yo lo necesito a él para ser viral. Los videos en los que él participa siempre tienen más reproducciones”, dijo Juana.

“A mí me causaba mucha risa el video porque es mi papá, lo conozco y me hace reír a mí. No imaginaba que a tanta gente que no lo conoce también le iba a parecer gracioso”, contó la joven de Campana.

La joven también contó que la historia de las tortas era falsa y que había buscado las fotos en internet para engañar a su padre. “Yo había visto un TikTok con la misma broma y dije ‘se lo tengo que hacer al mío. Busqué en Google fotos de tortas feas y así salió”, cerró.