Impactante video: atropelló a un hombre en silla de ruedas en La Matanza y se dio a la fuga

Un hombre que se movilizaba en silla de ruedas en La Matanza fue atropellado por una camioneta que se dio a la fuga. La víctima fue identificada como Claudio Romero , un vendedor ambulante quien solicitó ayuda de testigos para encontrar al conductor del vehículo.

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El hecho ocurrió el pasado sábado por la noche en la avenida Arieta al 5100, en la localidad de La Tablada, cuando Romero circulaba por el asfalto con su silla de ruedas debido al mal estado de las cuadras . En medio del trayecto fue embestido por una camioneta Kangoo blanca, cuyo conductor se dio a la fuga sin auxiliarlo, dejándolo abandonado sobre la vía pública.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar, que captaron el momento del siniestro.

Aunque no sufrió heridas de gravedad, el hombre contó que su silla de ruedas quedó destruida, situación que le genera serias dificultades en su vida cotidiana debido a que sufre una discapacidad.

TENÉS QUE SER MUY BASURA: ATROPELLÓ A UN DISCAPACITADO Y NO FRENÓ A AYUDARLO Ocurrió en La Matanza cuando el conductor a bordo de una kangoo blanca atropelló a un vendedor ambulante en silla de ruedas y se fugó. Hay una denuncia en la Fiscalía 3 para identificarlo. #viral pic.twitter.com/zhbb9sdckm

“Me duele todo el cuerpo, la espalda y mucho la pierna. Me cuesta respirar”, contó Romero, quien expresó: “Estoy mal porque me arruinó en todo sentido, con la silla, con mi laburo y mi vida cotidiana”.

“Un muchacho que no lo conozco, que me ayudó a acercarme a la vereda, y después nadie más, porque la gente pasaba y miraba. No fueron capaces de marcar el 911 y decir, ‘che, hay un discapacitado en silla de ruedas que lo chocaron y está tirado’”, manifestó en diálogo con C5N.

La familia de Romero pide las cámaras de seguridad de la Municipalidad y colaboración de los vecinos para lograr de captar la patente de la camioneta, así como la ayuda de cualquier persona que tenga algún dato para dar con el responsable.