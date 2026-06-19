19 de junio de 2026 - 07:46

Conductor ebrio chocó a otro auto en el rulo del Cóndor y su acompañante de 15 años terminó hospitalizado

El choque ocurrió esta madrugada en el empalme del Acceso Sur con el Este, rumbo a Ciudad.

Choque en el empalme del Acceso Sur con Este

Choque en el empalme del Acceso Sur con Este

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Gentileza / Aconcagua Radio
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fuerte choque se produjo esta madrugada en el denominado "rulo del Cóndor", en Guaymallén, cuando un conductor de 26 años alcoholizado impactó contra otro vehículo y provocó que su acompañante -un menor de edad- saliera despedido del habitáculo.

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Fuentes policiales indicaron que el incidente ocurrió este viernes a las 5.40 en el empalme del Acceso Sur con el Acceso Este en dirección al oeste, uno de los principales ingresos a la Ciudad de Mendoza, cuando un Fiat Uno conducido por un hombre de 26 años embistió a un Chevrolet Corsa.

Como consecuencia del impacto, el acompañante que iba en el Uno, un joven de 15 años, salió despedido y sufrió un traumatismo de cráneo con herida cortante, por lo que debió ser trasladado al hospital Central para recibir asistencia médica.

El resto de los involucrados salió ileso.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el conductor del Uno fue sometido a un test de alcoholemia, que dio 1,418 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, casi el triple de lo permitido por ley. Finalmente, quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras que su auto fue secuestrado.

Tras el siniestro, personal policial y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) trabajó en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular.

Mientras se desarrollaban las tareas, solo quedó habilitado un carril para quienes se dirigían hacia el ingreso a la Ciudad.

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