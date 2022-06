Compartió el tierno gesto que su abuelo tiene cada mañana y se volvió viral

Una usuaria de Twitter compartió el tierno gesto de su abuelo y se volvió viral. Francesca contó que el hombre de 75 años se levanta cada mañana para acompañarla a ella y a su mamá a tomar el colectivo.

“Mi abuelo, 75 años, se levanta todos los días a las 5:30 para acompañarnos a mi y a mi mamá a tomarnos el colectivo para ir a trabajar”, comentó Francesca, la autora del tuit.

“El otro día lo mire por la ventanilla y se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias por todo siempre abuelito, te amo mucho”, contó junto a la fotografía de su abuelo en la parada de colectivos.

En tan solo tres días el posteo consiguió más de 380 mil me gusta y 14 mil retweets. A raíz de esto, Francesca decidió dar más detalles sobre la relación con su abuelo Miguel.

“Mi abuelo es de oro, a él no le importa si hacen -5 grados, siempre que salimos de mi casa está parado ´emponchadito´ y con su gorrito para acompañarnos”, contó y agregó otras fotografías de su abuelo en un cumpleaños.

La historia conmovió a los usuarios que decidieron compartir experiencias similares. Mi abuelo me iba a buscar cada día al colegio cuando era chica. Luego, cuando fui más grande todos los días me dejaba en su velador platita para que me compre algo”, contó una joven.

“Mi abuelo me llevó al jardín y al colegio por 15 años seguidos, si hubiera podido también me hubiera llevado a la universidad y trabajo”, dijo otro.