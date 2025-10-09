Las mejores galletas de naranja y coco con solo 1 huevo: se hacen en 15 minutos

Llega el fin de año y se miran de reojo las festividades con el calor siendo protagonista y debemos buscar alguna receta - en lo posible rápida de hacer-, para poder quedar bien con amigos y familiariares. Es por eso que nunca falla un plato de galletas, pero con un toque personal que las haga inolvidables.
En esta oportunidad te invitamos a sumergirte en una explosión de sabor tropical con estas galletitas de naranja y coco. Preparate para un viaje de sabores deliciosamente frescos y exóticos.
Receta
Estas galletas de naranja y coco son saludables y fáciles de preparar.
Estas galletas son el equilibrio perfecto entre lo crujiente y lo suave, con un toque cítrico y una textura irresistible gracias al coco rallado. Son ideales para acompañar tu café de la mañana, para disfrutar como merienda o para consentir a tus invitados en cualquier ocasión.