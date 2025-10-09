9 de octubre de 2025 - 10:41

Las mejores galletas de naranja y coco con solo 1 huevo: se hacen en 15 minutos

Estas galletitas que podés rellenar con dulce de leche son la merienda saludable y perfecta que no vas a dejar de preparar por lo sencillas que son de hacer.

Estas galletas de naranja y coco son saludables y fáciles de preparar.

Estas galletas de naranja y coco son saludables y fáciles de preparar.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

listo en 5 minutos: este pan de miel en sarten es ideal para acompanar un mate o un te caliente

Listo en 5 minutos: este pan de miel en sartén es ideal para acompañar un mate o un té caliente

Por Andrés Aguilera
Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Adiós microondas: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y cocinar varios alimentos a la vez

Por Lucas Vasquez
Receta
Estas galletas de naranja y coco son saludables y fáciles de preparar.

Estas galletas de naranja y coco son saludables y fáciles de preparar.

Estas galletas son el equilibrio perfecto entre lo crujiente y lo suave, con un toque cítrico y una textura irresistible gracias al coco rallado. Son ideales para acompañar tu café de la mañana, para disfrutar como merienda o para consentir a tus invitados en cualquier ocasión.

Ingredientes

  • 1 huevo.
  • Endulzante a gusto -opcional-.
  • Jugo de 1 naranja.
  • 1 cucharada de aceite.
  • 3 cucharadas de coco rallado.
  • 6 cucharadas de harina integral con una cucharada de polvo para hornear.
Receta
Estas galletas de naranja y coco son saludables y fáciles de preparar.

Estas galletas de naranja y coco son saludables y fáciles de preparar.

Paso a paso para hacer estas galletas

  1. En un bol mezclar el huevo, el jugo de naranja, aceite, coco rallado y harina integral, a la que le sumarás el polvo de hornear.
  2. Mezclar todos los ingredientes hasta formar la masa.
  3. Con ayuda de tus manos forma las galletitas del tamaño y la forma que más te gusten.
  4. Colocarlas en una placa para horno, previamente pintadas con aceite.
  5. Cocinar en el horno por solo 20 minutos a 180 grados.
  6. Una vez frías, ya están listas para servir. Y podés armarlas en formato alfajor al superponer dos galletas con dulce de leche en el centro.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cascaras de naranja en la heladera: por que lo recomiendan y para que sirve

Cáscaras de naranja en la heladera: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Daniela Leiva
El yogur griego casero combina sabor, nutrición y facilidad, una de esas recetas ideal para el hogar.

Cómo hacer yogur griego: fácil, rápido y en casa

Por Ignacio Alvarado
moho en la casa, simplemente pone estas plantas aqui y olvidate de el para siempre: son una maravilla

Moho en la casa, simplemente poné estas plantas aquí y olvídate de él para siempre: son una maravilla

Por Andrés Aguilera
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas inteligentes

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas inteligentes

Por Andrés Aguilera