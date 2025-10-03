Dieta sin TACC: cómo hacer coquitos de limón para el mate con solo 5 ingredientes

Con un centro húmedo, suave y lleno de sabor, estos coquitos de limón se convierten en una receta simple, económica y perfecta para cualquier momento del día.

Los coquitos son uno de esos clásicos que no pueden faltar en una merienda y existe una versión casera con limón y un giro fresco y aromático que los vuelve irresistibles. Y lo mejor de todo es que se hacen en minutos, con pocos ingredientes y sin necesidad de tener experiencia en repostería.

Lo interesante de esta receta es que combina lo mejor del coco rallado, que aporta esa textura tierna y húmeda característica, con el toque cítrico del limón, que equilibra el dulzor y deja una sensación fresca en cada bocado.

Coco rallado El aroma dulce del coco se incorpora de forma simple, sin alterar los hábitos tradicionales Web Además, al sumar harina de almendras, se consigue un plus de suavidad y una alternativa más liviana que la harina de trigo tradicional. Es ideal para quienes buscan variar un poco y probar recetas diferentes sin dejar de lado lo casero.

Estos coquitos de limón son perfectos para acompañar un mate, un café de la tarde o incluso como postre liviano después de una comida. Se pueden preparar con anticipación y guardar en un frasco hermético, ya que se conservan muy bien por varios días sin perder su textura húmeda y esponjosa.

La receta es tan versátil que se puede adaptar fácilmente porque si no sos fanático del limón, podés reemplazarlo por naranja y lograr un resultado igual de fresco y sabroso. Incluso se pueden agregar unas gotitas de esencia de vainilla para darle un toque más clásico.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rocio Hughetti- Lic en Nutrición (@levartenutricion) Ingredientes para los coquitos 2 huevos

4 cucharadas de azúcar

Jugo y ralladura de 1 limón

3/4 taza de coco rallado

1/4 taza de harina de almendras El paso a paso para hacer los mejores coquitos de limón Mezclar los huevos con el azúcar y la ralladura de limón en un bowl, batiendo ligeramente hasta integrar. Incorporar el jugo de limón, el coco rallado y la harina de almendras. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea. Formar pequeñas bolitas con las manos y disponerlas en una bandeja para horno previamente enmantecada o con papel manteca. Hornear en horno precalentado a 180 °C durante unos 15 minutos, o hasta que estén ligeramente doradas por fuera. Dejar enfriar antes de desmoldar y disfrutar.