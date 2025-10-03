3 de octubre de 2025 - 16:14

Dieta sin TACC: cómo hacer coquitos de limón para el mate con solo 5 ingredientes

Con un centro húmedo, suave y lleno de sabor, estos coquitos de limón se convierten en una receta simple, económica y perfecta para cualquier momento del día.

coquitos de limón
Por Daniela Leiva

Los coquitos son uno de esos clásicos que no pueden faltar en una merienda y existe una versión casera con limón y un giro fresco y aromático que los vuelve irresistibles. Y lo mejor de todo es que se hacen en minutos, con pocos ingredientes y sin necesidad de tener experiencia en repostería.

Leé además

listo en 5 minutos: este pan de avena en sarten es ideal para tu desayuno proteico

Listo en 5 minutos: este pan de avena en sartén es ideal para tu desayuno proteico

Por Andrés Aguilera
Este tipo de recetas son las que mejor vienen para la merienda.

Pepas sin harina ni azúcar: receta saludable para disfrutar en la merienda

Por Alejo Zanabria

Lo interesante de esta receta es que combina lo mejor del coco rallado, que aporta esa textura tierna y húmeda característica, con el toque cítrico del limón, que equilibra el dulzor y deja una sensación fresca en cada bocado.

Coco rallado
El aroma dulce del coco se incorpora de forma simple, sin alterar los hábitos tradicionales

El aroma dulce del coco se incorpora de forma simple, sin alterar los hábitos tradicionales

Además, al sumar harina de almendras, se consigue un plus de suavidad y una alternativa más liviana que la harina de trigo tradicional. Es ideal para quienes buscan variar un poco y probar recetas diferentes sin dejar de lado lo casero.

Estos coquitos de limón son perfectos para acompañar un mate, un café de la tarde o incluso como postre liviano después de una comida. Se pueden preparar con anticipación y guardar en un frasco hermético, ya que se conservan muy bien por varios días sin perder su textura húmeda y esponjosa.

La receta es tan versátil que se puede adaptar fácilmente porque si no sos fanático del limón, podés reemplazarlo por naranja y lograr un resultado igual de fresco y sabroso. Incluso se pueden agregar unas gotitas de esencia de vainilla para darle un toque más clásico.

Ingredientes para los coquitos

  • 2 huevos
  • 4 cucharadas de azúcar
  • Jugo y ralladura de 1 limón
  • 3/4 taza de coco rallado
  • 1/4 taza de harina de almendras

El paso a paso para hacer los mejores coquitos de limón

  1. Mezclar los huevos con el azúcar y la ralladura de limón en un bowl, batiendo ligeramente hasta integrar.
  2. Incorporar el jugo de limón, el coco rallado y la harina de almendras. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea.
  3. Formar pequeñas bolitas con las manos y disponerlas en una bandeja para horno previamente enmantecada o con papel manteca.
  4. Hornear en horno precalentado a 180 °C durante unos 15 minutos, o hasta que estén ligeramente doradas por fuera.
  5. Dejar enfriar antes de desmoldar y disfrutar.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

La receta de las mejores galletas sin harina y sin azúcar: quedan deliciosas y son muy sanas

Por Alejo Zanabria
listo en 5 minutos: la receta para un pan de garbanzos proteico y sin harina

Listo en 5 minutos: la receta para un pan de garbanzos proteico y sin harina

Por Andrés Aguilera
Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Receta en solo 3 pasos: cómo hacer un budín de frutos rojos sin TACC

Por Lucas Vasquez
Su uso, una o dos veces por semana, puede mejorar notablemente la eliminación de caspa en la cabeza sin utilizar químicos agresivos.

No es aloe vera: cómo eliminar la caspa de la cabeza de forma efectiva con una mezcla natural

Por Redacción