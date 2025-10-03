Dieta sin TACC: cómo hacer coquitos de limón para el mate con solo 5 ingredientes

Los coquitos son uno de esos clásicos que no pueden faltar en una merienda y existe una versión casera con limón y un giro fresco y aromático que los vuelve irresistibles. Y lo mejor de todo es que se hacen en minutos, con pocos ingredientes y sin necesidad de tener experiencia en repostería.
Lo interesante de esta receta es que combina lo mejor del coco rallado, que aporta esa textura tierna y húmeda característica, con el toque cítrico del limón, que equilibra el dulzor y deja una sensación fresca en cada bocado.
Coco rallado
El aroma dulce del coco se incorpora de forma simple, sin alterar los hábitos tradicionales
Además, al sumar harina de almendras, se consigue un plus de suavidad y una alternativa más liviana que la harina de trigo tradicional. Es ideal para quienes buscan variar un poco y probar recetas diferentes sin dejar de lado lo casero.
Estos coquitos de limón son perfectos para acompañar un mate, un café de la tarde o incluso como postre liviano después de una comida. Se pueden preparar con anticipación y guardar en un frasco hermético, ya que se conservan muy bien por varios días sin perder su textura húmeda y esponjosa.
La receta es tan versátil que se puede adaptar fácilmente porque si no sos fanático del limón, podés reemplazarlo por naranja y lograr un resultado igual de fresco y sabroso. Incluso se pueden agregar unas gotitas de esencia de vainilla para darle un toque más clásico.