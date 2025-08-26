Las mejores 3 flores para plantar en septiembre para tener un jardín colorido y económico

El mes de la primavera marca en Argentina el inicio de temperaturas más templadas, días más largos y el momento perfecto para preparar balcones, patios y jardines. Para quienes buscan un toque de color sin grandes complicaciones ni gastos excesivos, hay opciones de flores fáciles de cultivar, económicas y que garantizan un florecimiento pleno .

A pocos días del inicio de septiembre , es necesario resaltar cuáles son los tres tipos de flores que harán que tu cantero, tus macetas o jardín se vean muy coloridos y que queden listos para el inicio de una próxima estación .

Las caléndulas son flores clásicas de temporada que conquistan por su colorido en tonos amarillos y naranjas intensos . Una de sus grandes ventajas es que se adaptan a diferentes tipos de suelo y no requieren demasiados cuidados. Alcanzan entre 20 y 40 centímetros de altura y se multiplican con rapidez.

Para plantarlas en septiembre, basta con preparar macetas o canteros con tierra suelta y un buen drenaje. Las semillas se siembran a poca profundidad y germinan en menos de dos semanas.

El riego debe ser moderado, evitando el exceso de agua . Su bajo costo y la facilidad para conseguir semillas las convierten en una alternativa ideal para principiantes. Además, aportan beneficios extra: ayudan a repeler insectos y se utilizan en infusiones y cremas naturales.

2.Pensamientos

Otra opción perfecta para esta época son los pensamientos, reconocidos por sus flores en tonos morados, azules, amarillos y bicolores. Se adaptan bien al clima de septiembre, que suele tener mañanas frescas y tardes soleadas, y florecen rápidamente en primavera.

Plantarlos es sencillo. Se recomienda ubicarlos en macetas medianas o borduras de jardín, en lugares que reciban sol directo durante varias horas del día. El riego debe ser constante pero sin encharcar.

pensamientos flores 1

Una ventaja de los pensamientos es que, aunque son plantas anuales, producen abundante floración durante varios meses, extendiendo la alegría del jardín hasta el verano.

Su precio es accesible y la gran disponibilidad en viveros los vuelven una opción práctica para quienes buscan un resultado seguro y atractivo con poco esfuerzo.

3.Petunias

Las petunias son una de las especies preferidas para quienes desean color de manera rápida y duradera. Con flores que van desde el blanco y el rosa hasta el violeta intenso, son protagonistas indiscutidas de macetas colgantes, balcones y canteros.

petunias

Septiembre es el mes clave para sembrar o trasplantar plantines, ya que la temperatura permite un crecimiento vigoroso sin riesgo de heladas tardías en la mayor parte del país.

Estas flores agradecen un suelo rico en nutrientes y la exposición a pleno sol. El riego debe ser regular, sobre todo en días calurosos, ya que las petunias consumen bastante agua.

Aunque requieren un poco más de cuidado que las caléndulas o los pensamientos, su espectacular floración continua desde la primavera hasta el final del verano compensa cualquier esfuerzo.

Un jardín colorido, florecido y económico

Lo mejor de estas tres opciones es que no demandan experiencia previa ni una gran inversión. Con un par de sobres de semillas o algunos plantines económicos de vivero, se puede lograr un espacio lleno de vida y color.

Además, al plantar en septiembre se aprovecha el inicio del ciclo primaveral, lo que asegura que las flores alcancen su esplendor justo cuando el clima invita a disfrutar al aire libre.

Así, caléndulas, pensamientos y petunias se posicionan como las mejores elecciones para quienes quieren dar la bienvenida a la primavera con un jardín radiante, fácil de mantener y amigable con el bolsillo.