Las mejores 3 flores para plantar en septiembre para tener un jardín colorido y económico

El mes de la primavera marca en Argentina el inicio de temperaturas más templadas, días más largos y el momento perfecto para preparar balcones, patios y jardines. Para quienes buscan un toque de color sin grandes complicaciones ni gastos excesivos, hay opciones de flores fáciles de cultivar, económicas y que garantizan un florecimiento pleno.
A pocos días del inicio de septiembre, es necesario resaltar cuáles son los tres tipos de flores que harán que tu cantero, tus macetas o jardín se vean muy coloridos y que queden listos para el inicio de una próxima estación.
Cuáles son las 3 mejores flores para plantar en primavera
1.Caléndulas
Las caléndulas son flores clásicas de temporada que conquistan por su colorido en tonos amarillos y naranjas intensos. Una de sus grandes ventajas es que se adaptan a diferentes tipos de suelo y no requieren demasiados cuidados. Alcanzan entre 20 y 40 centímetros de altura y se multiplican con rapidez.
Para plantarlas en septiembre, basta con preparar macetas o canteros con tierra suelta y un buen drenaje. Las semillas se siembran a poca profundidad y germinan en menos de dos semanas.
calendulas plantas flores
El riego debe ser moderado, evitando el exceso de agua. Su bajo costo y la facilidad para conseguir semillas las convierten en una alternativa ideal para principiantes. Además, aportan beneficios extra: ayudan a repeler insectos y se utilizan en infusiones y cremas naturales.
2.Pensamientos
Otra opción perfecta para esta época son los pensamientos, reconocidos por sus flores en tonos morados, azules, amarillos y bicolores. Se adaptan bien al clima de septiembre, que suele tener mañanas frescas y tardes soleadas, y florecen rápidamente en primavera.
Plantarlos es sencillo. Se recomienda ubicarlos en macetas medianas o borduras de jardín, en lugares que reciban sol directo durante varias horas del día. El riego debe ser constante pero sin encharcar.
Una ventaja de los pensamientos es que, aunque son plantas anuales, producen abundante floración durante varios meses, extendiendo la alegría del jardín hasta el verano.
Su precio es accesible y la gran disponibilidad en viveros los vuelven una opción práctica para quienes buscan un resultado seguro y atractivo con poco esfuerzo.
3.Petunias
Las petunias son una de las especies preferidas para quienes desean color de manera rápida y duradera. Con flores que van desde el blanco y el rosa hasta el violeta intenso, son protagonistas indiscutidas de macetas colgantes, balcones y canteros.
Septiembre es el mes clave para sembrar o trasplantar plantines, ya que la temperatura permite un crecimiento vigoroso sin riesgo de heladas tardías en la mayor parte del país.
Estas flores agradecen un suelo rico en nutrientes y la exposición a pleno sol. El riego debe ser regular, sobre todo en días calurosos, ya que las petunias consumen bastante agua.
Aunque requieren un poco más de cuidado que las caléndulas o los pensamientos, su espectacular floración continua desde la primavera hasta el final del verano compensa cualquier esfuerzo.
Un jardín colorido, florecido y económico
Lo mejor de estas tres opciones es que no demandan experiencia previa ni una gran inversión. Con un par de sobres de semillas o algunos plantines económicos de vivero, se puede lograr un espacio lleno de vida y color.
Además, al plantar en septiembre se aprovecha el inicio del ciclo primaveral, lo que asegura que las flores alcancen su esplendor justo cuando el clima invita a disfrutar al aire libre.
Así, caléndulas, pensamientos y petunias se posicionan como las mejores elecciones para quienes quieren dar la bienvenida a la primavera con un jardín radiante, fácil de mantener y amigable con el bolsillo.