18 de agosto de 2025 - 13:23

Los 3 colores que reinarán en la primavera 2025, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial anticipa los tonos que marcarán la tendencia esta primavera 2025 en moda, diseño y decoración.

Por Andrés Aguilera

Estos colores buscan combinar vitalidad, elegancia y naturalidad, ofreciendo opciones para quienes quieren renovar su estilo sin perder frescura ni personalidad. La primavera será la excusa perfecta para atreverse con prendas llamativas y detalles de color en todos los ámbitos.

Color 1: Naranja vibrante

El primer color que dominará la primavera es un naranja vibrante, lleno de energía y optimismo. La inteligencia artificial predice que este tono se verá en blusas, vestidos y accesorios como carteras y bufandas, así como en cojines y detalles decorativos del hogar. Esta tonalidad aporta alegría y modernidad, perfecta para quienes quieren destacar con piezas centrales en su vestimenta o espacios.

image
Color 2: Verde menta

Otro color que marcará la tendencia es el verde menta, un tono suave y relajante. Se espera que se utilice en pantalones, camisas y faldas, así como en vajilla y textiles para el hogar. La combinación de este color con tonos más intensos permite crear looks armoniosos y frescos. La primavera 2025 lo convertirá en un favorito para quienes buscan elegancia sin perder sutileza.

image
Color 3: Terracota

El tercer color que destacará es el terracota, un tono tierra que transmite calidez y naturalidad. La inteligencia artificial indica que se usará en chaquetas, calzado, bolsos y mantas, además de macetas y muebles de madera. Este color será ideal para equilibrar los tonos más llamativos de la temporada y aportar un aire sofisticado y acogedor tanto a la moda como al hogar.

image
La combinación de estos tres colores permitirá experimentar con contrastes y texturas, asegurando que la primavera 2025 sea una de las más creativas de los últimos años. Quienes quieran seguir la tendencia podrán integrar estas tonalidades en prendas principales o pequeños detalles, creando un estilo armonioso y moderno. La inteligencia artificial confirma que la paleta aportará frescura y personalidad a cada elección, consolidándose como la estrella de la temporada.

