La inteligencia artificial anticipa los tonos que marcarán la tendencia esta primavera 2025 en moda, diseño y decoración.

Los 3 colores que reinarán en la primavera 2025, según la inteligencia artificial

La primavera 2025 se perfila como una temporada llena de color, con tonos que se destacarán en moda, accesorios y decoración. Según predicciones basadas en análisis de tendencias por inteligencia artificial, tres colores dominarán la paleta primaveral y marcarán la tendencia en ropa, calzado y objetos del hogar.

Estos colores buscan combinar vitalidad, elegancia y naturalidad, ofreciendo opciones para quienes quieren renovar su estilo sin perder frescura ni personalidad. La primavera será la excusa perfecta para atreverse con prendas llamativas y detalles de color en todos los ámbitos.

Color 1: Naranja vibrante El primer color que dominará la primavera es un naranja vibrante, lleno de energía y optimismo. La inteligencia artificial predice que este tono se verá en blusas, vestidos y accesorios como carteras y bufandas, así como en cojines y detalles decorativos del hogar. Esta tonalidad aporta alegría y modernidad, perfecta para quienes quieren destacar con piezas centrales en su vestimenta o espacios.

image Los 3 colores que reinarán en la primavera 2025, según la inteligencia artificial Color 2: Verde menta Otro color que marcará la tendencia es el verde menta, un tono suave y relajante. Se espera que se utilice en pantalones, camisas y faldas, así como en vajilla y textiles para el hogar. La combinación de este color con tonos más intensos permite crear looks armoniosos y frescos. La primavera 2025 lo convertirá en un favorito para quienes buscan elegancia sin perder sutileza.

image Los 3 colores que reinarán en la primavera 2025, según la inteligencia artificial Color 3: Terracota El tercer color que destacará es el terracota, un tono tierra que transmite calidez y naturalidad. La inteligencia artificial indica que se usará en chaquetas, calzado, bolsos y mantas, además de macetas y muebles de madera. Este color será ideal para equilibrar los tonos más llamativos de la temporada y aportar un aire sofisticado y acogedor tanto a la moda como al hogar.