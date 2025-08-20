El reciente descubrimiento de un caracal en la Reserva de Tigres de Mukundra Hills generó gran entusiasmo entre los especialistas. Gracias al uso de cámaras trampa , se logró obtener registros de uno de los animales salvajes más esquivos de Asia. El hallazgo sorprendió, ya que en la zona no se lo había visto por más de dos décadas.

En este contexto, organizaciones dedicadas a la conservación remarcaron la importancia de proteger a los animales que se encuentran en riesgo crítico.

Las imágenes del caracal representan un logro para la investigación científica. Este felino, de tamaño mediano y orejas puntiagudas con manchas oscuras, es una especie rara en la India.

Según especialistas, su presencia es un indicador positivo en un ecosistema donde su rastro se había perdido hace más de veinte años.

La noticia se suma a registros similares en otras zonas de Rajastán, donde en los últimos meses también se detectaron individuos de esta especie.

Para los expertos, el avistamiento es “un motivo de gran alegría” que valida el trabajo de conservación en áreas naturales protegidas.

Caracal en peligro: por qué es una especie tan difícil de estudiar

Si bien la UICN lo clasifica globalmente como de “preocupación menor”, en regiones como India y Pakistán el caracal está en estado crítico.

La foto que sorprendió a los investigadores un felino en peligro de extinción reaparece tras 20 años

Su población se ve amenazada por la pérdida de hábitat y la caza, ya que suele ser perseguido por ataques al ganado.

Además, es un animal solitario, que rara vez se mueve en grupos mayores a una pareja, lo que hace aún más compleja su localización y estudio.

Por eso, la implementación de cámaras trampa se vuelve una herramienta indispensable para los científicos que buscan monitorear poblaciones de animales salvajes difíciles de rastrear.

La foto que sorprendió a los investigadores un felino en peligro de extinción reaparece tras 20 años

Conservacionistas celebran el descubrimiento y buscan apoyo internacional

La Fundación Pagmark, enfocada en la protección de la fauna, destacó la importancia del registro y pidió reforzar los esfuerzos de conservación.

Los investigadores confían en que este nuevo hallazgo permita obtener financiamiento para continuar con los estudios y asegurar la protección de la especie en la región.