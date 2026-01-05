5 de enero de 2026 - 18:50

Las cáscaras de sandía no las tires: la receta de gomitas que solo necesita 4 ingredientes

Con cáscaras de sandía y otros pocos ingredientes, es posible preparar unas gomitas frutales en pocos pasos. Una receta simple, económica y divertida.

Esta receta de gomitas caseras, son económicas y sin aditivos.

Esta receta de gomitas caseras, son económicas y sin aditivos.

Por Redacción

En verano, la sandía es una de las frutas más consumidas, pero también una de las que más desperdicio genera. La mayor parte de su cáscara se descarta sin saber que esa parte blanca es comestible y pueden realizarse golosinas naturales con otros ingredientes adicionales en su receta.

Con simples pasos y con solo una olla, esas cáscaras pueden transformarse en gomitas dulces, con una textura elástica y sabor suave. La receta reutiliza lo que siempre es un desecho común y genera una idea colorida.

Esta receta de gomitas caseras, son económicas y sin aditivos.

Esta receta de gomitas caseras, son económicas y sin aditivos.

Ingredientes y paso a paso para las gomitas caseras con cáscaras de sandía

Ingredientes:

  • Cáscaras de sandía (cantidad opcional).
  • Azúcar (mitad de la cantidad de cáscaras).
  • Agua (cantidad necesaria para tapar los ingredientes).
  • Gelatina (dos cucharadas del sabor que prefieras).
Paso a paso:

  1. Para comenzar, cortá las cáscaras en tiritas finas y eliminá completamente la parte verde, utilizando solo el sector más claro.
  2. Luego, esas tiras colocalas en una olla chica y agregá azúcar en una proporción equivalente a la mitad del peso de las cáscaras. En ese mismo paso incorporá una cucharada de gelatina, que puede ser neutra o saborizada, según el gusto personal.
  3. A continuación, agregá agua hasta cubrir apenas todos los ingredientes. La cocción debe hacerse a fuego medio, revolviendo de forma constante para evitar que el azúcar se pegue.
  4. Con el correr de los minutos, el líquido comienza a evaporarse y las tiritas se vuelven translúcidas y flexibles, señal de que la preparación está lista.
  5. Una vez retiradas del fuego, dejalas enfriar (no al todo) y pasalas por azúcar común. Este último paso aporta dulzor, pero principalmente evita que las gomitas se peguen entre sí.
Con la misma receta, pueden hacerse gomitas con cáscaras cítricas

La técnica anterior de las gomitas también puede aplicarse con cáscaras cítricas como naranja, limón o pomelo, aunque con algunos cuidados adicionales. En este caso, es importante que retires la parte externa más amarga o realices un hervor previo para suavizar el sabor intenso característico de los cítricos.

  • Al igual que con la sandía, cortá las cáscaras en tiras finas y utiliza principalmente la parte blanca interna.
  • En este caso, para reducir el amargor, podés hervir las cáscaras en agua durante unos minutos, descartas ese líquido y recién luego continuá con la receta de las gomitas.
  • Luego, el proceso es idéntico: ubicá las cáscaras en una olla pequeña, agregá azúcar en la mitad de ese peso, una cucharada de gelatina y agua hasta cubrir.
  • Durante la cocción, las cáscaras cítricas liberan aceites naturales que aportan aroma y un sabor más intenso que el de la sandía.
  • Al finalizar, también se pasan por azúcar. En algunos casos, se podés mezclar azúcar con un poco de ralladura de limón o naranja para potenciar aún más el perfil aromático.
Las cáscaras de sandía y de frutas cítricas ya no son un desperdicio, sino una oportunidad para hacer golosinas simples y divertidas. Con solo cuatro ingredientes y un paso a paso sencillo, pueden transformarse en una idea sorprendente para entretenerse en la cocina.

