La sencilla cuenta mental que se debe hacer para saber la edad perfecta del amor de tu vida

Todos alguna vez hemos querido saber cuál es la edad de nuestra pareja ideal o más bien, cual es la edad mínima razonable.

La diferencia de edad puede conllevar asimismo una diferencia de madurez, de estado vital, de capacidad de implicación o de experiencia a la hora de lidiar con los sentimientos.

Theresa DiDonato, psicóloga social y profesora asociada en la Loyola University Maryland, recurre a una curiosa y conocida regla para calcular la edad mínima que debería tener tu compañero o compañera sentimental.

Este es el calculo para saber la edad mínima y máxima de tu pareja

Se trata de la regla de “la mitad de tu edad más siete”, a la que, según explica DiDonato, cada vez que alguien se pregunta por la edad mínima aceptable de algún amante, su interlocutor responde: “la mitad de tu edad más siete”.

La regla establece que al dividir tu propia edad entre dos y sumándole después siete puedes hallar la edad mínima socialmente aceptada de alguien con quien podrías enrollarte. Así, si tienes 26 años (la mitad es 13) puedes estar con alguien de 20 sin ser juzgado (13+7).

Como calcular la edad máxima posible entre parejas

Existe también, una regla para calcular la edad máxima, y el proceso es parecido: debes restarle 7 a tu edad y, después, doblar el número obtenido. En tal caso, si tienes 26 años la edad máxima que podría tener tu pareja sería 38 años (19 años duplicado).

Realmente funciona la regla

Evidentemente, no se trata de una regla que haya que seguir a rajatabla, ni tenemos por qué considerar en nuestras decisiones personales qué es lo socialmente aceptado y qué no. Sin embargo, cabe señalar, que parece ser más realista en el caso de los hombres, cuyas preferencias reales se acercaban más a los resultados de la regla que las de las mujeres.

No obstante, parece evidente que no es la edad en sí misma, sino ciertos factores que se derivan de ella los que condicionan que una relación sea posible o no, tanto social como íntimamente.

